Внимание к проблемам на местах помогло решить вопросы граждан



На минувшей неделе в ГУО «Ясли-сад № 3 г.Смолевичи» прошел выездной прием граждан, который осуществляли управляющий делами Смолевичского районного исполнительного комитета Ирина Кононович и начальник управления по образованию, спорту и туризму Смолевичского райисполкома Илона Гриневецкая.

Тематика обращений была разнообразна. Обсуждались вопросы, касающиеся работы ЖКХ, сферы образования, социальной сферы, культуры, благоустройства и развития города.

Внимание к проблемам на местах помогло оперативно решить некоторые вопросы граждан. Вопросы, требующие дополнительного рассмотрения, поставлены на контроль.

Лариса ТИТОК, заведующий ГУО «Ясли-сад № 3 г.Смолевичи».