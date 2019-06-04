Сегодня в стране отмечают День охраны окружающей среды



Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития.

В ходе долгой и мучительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на саму жизнь.

Указом Президента Беларуси в стране национальный праздник — День охраны окружающей среды — отмечается ежегодно 5 июня. Он совпадает с датой празднования Всемирного дня окружающей среды (World Environment Day), который учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году.

Всемирный день окружающей среды призван побудить как можно больше людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.

За последние 10 лет уровень загрязнения природной среды в республике значительно снизился. Выбросы промышленными предприятиями вредных веществ сократились почти втрое. Сбросы загрязненных сточных вод — более чем в 10 раз. Это, прежде всего, результат совершенствования системы управления и контроля в сфере охраны окружающей среды, проведения экологической экспертизы проектов строительства и реконструкции всех видов производств.

Важным условием оздоровления экологической обстановки является и совершенствование природоохранного законодательства и всей нормативной базы в этой области. За последние годы парламент Беларуси принял многие основные документы, регламентирующие сферу природопользования. Среди них Законы Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и потребления», «Об экологической экспертизе» и другие. Кроме того, правительством утверждены долгосрочные национальные программы, которые определяют экологическую политику страны.

Одним из важнейших аспектов создания благоприятной окружающей среды является сохранение естественных экосистем и ландшафтов. Пожалуй, самый известный белорусский заповедник — Беловежская пуща. Это единственный крупный остаток первичных реликтовых равнинных лесов на Европейском континенте. Здесь обитает самая крупная в мире популяция зубров. В 1992 году решением ЮНЕСКО Государственный национальный парк Беловежская пуща включен в Список Всемирного наследия человечества. В 1993 году ему присвоен статус биосферного заповедника, а в 1997 году он награжден Дипломом Совета Европы.

В Смолевичском районе также есть особо охраняемые уголки. На нашей территори расположены биологические заказники республиканского значения «Пекалинский» и «Волмянский», гидрологический заказник местного значения «Гайна-Бродня», биологический заказник местного значения «Маяк», памятник природы местного значения – родник в урочище «Тумель», ботанический памятник природы местного значения парк «Шипяны», республиканский ландшафтный заказник «Борисовский».

Всемирный день окружающей среды отмечается по разному, в том числе уличными митингами, парадами велосипедистов, «зелеными» концертами, конкурсами сочинений и плакатов в школах, посадкой деревьев, кампаниями по утилизации отходов и уборке территории, а также множеством других способов. Во многих странах это ежегодное мероприятие используется для стимулирования политического интереса к проблемам окружающей среды и соответствующих действий.

По материалам печати