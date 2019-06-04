Футбольный фестиваль прошел в Смолевичском районе

Лучшие семейные команды Смолевичского района в воскресенье, 2 июня, на базе ФОК «Октябрьский» состязались в самом масштабном футбольном фестивале в истории Смолевичского района «Папа, мама, я – футбольная семья».





Это 4-й сезон нашумевшего семейного фестиваля «Папа, Мама, Я – футбольная семья!», который проходит под эгидой Ассоциации «Белорусская федерация футбола» и при партнерстве ЮНИСЕФ.

В 2019 году запланировано 24 фестиваля (по 3-4 в каждой области), один из этапов доверили провести Смолевичскому району.





Белорусская федерация футбола, Центр физической культуры, спорта и туризма Смолевичского района совместно с футбольным клубом «Смолевичи» организовали и провели замечательный праздник для любителей игры номер один в мире.





Более 120 человек, 30 семей окунулись в атмосферу настоящего семейного праздника с многочисленными подарками, кубками, медалями и призами.

Подробнее о мероприятии читайте в следующем номере «КС».