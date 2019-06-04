В управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома имеется возможность направления на профессиональное обучение выпускников школ, которые не поступили, либо по каким-либо причинам не желают поступать в профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения.
Профессиональное обучение безработных осуществляется в очной (дневной) форме обучения в учебных заведениях, в основном г.Минска, по направлению службы занятости.
Во время обучения безработным выплачивается стипендия, материальная помощь (при соблюдении определенных условий), компенсируются затраты по проезду к месту учебы (до г.Минска).
|Специальность
|Ориентировочная продолжительность обучения
|Парикмахер, мастер по маникюру
|9 месяцев
|Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник
|6 месяцев
|Слесарь по ремонту автомобилей, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт
|6 месяцев
|Оператор станков с программным управлением
|5 месяцев
|Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
|4 месяца
|Повар, кондитер
|9 месяцев
По вопросам направления на профессиональное обучение необходимо обращаться в отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул.Первомайская, 1а, кабинет № 21, контактные телефоны: 29743, 29185.