В управлении по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома имеется возможность направления на профессиональное обучение выпускников школ, которые не поступили, либо по каким-либо причинам не желают поступать в профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения.

Профессиональное обучение безработных осуществляется в очной (дневной) форме обучения в учебных заведениях, в основном г.Минска, по направлению службы занятости.

Во время обучения безработным выплачивается стипендия, материальная помощь (при соблюдении определенных условий), компенсируются затраты по проезду к месту учебы (до г.Минска).

Специальность Ориентировочная продолжительность обучения Парикмахер, мастер по маникюру 9 месяцев Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник 6 месяцев Слесарь по ремонту автомобилей, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт 6 месяцев Оператор станков с программным управлением 5 месяцев Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 месяца Повар, кондитер 9 месяцев

По вопросам направления на профессиональное обучение необходимо обращаться в отдел занятости и трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома по адресу: г. Смолевичи, ул.Первомайская, 1а, кабинет № 21, контактные телефоны: 29743, 29185.