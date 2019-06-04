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Сотрудники библиотеки им. А.С.Пушкина в Мозыре смонтировали видео к 220-летию поэта, в котором приняли участие 46 библиотек из России, Украины, Казахстана, Молдовы и Беларуси.

05.06.2019 — Разное | Mlife  
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Источник материала: Mlife

К 220-летию со дня рождения великого поэта мозырская центральная библиотека им. А.С. Пушкина подготовила уникальное видео, в котором библиотеки имени Пушкина из разных городов и стран объединились для того, чтобы прочесть отрывки из гениальных произведений Александра Сергеевича и рассказать о себе и своей связи с поэтом.

К акции присоединились 46 библиотек имени Пушкина из России, Украины, Казахстана, Молдовы и Беларуси.

Библиотеки-участники подготовили для проекта визитки. Приглашаем вас совершить виртуальный тур по «пушкинским местам».

#пушкинскиеприветы Бахчисарай

#пушкинскиеприветы Бобруйск

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#пушкинскиеприветы Киров

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