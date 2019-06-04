ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как не стоит одеваться мужчине летом: 5 советов

05.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Хотимска

О мужском стиле говорят реже, чем о женском. А зря: возможно, поэтому летом мы по-прежнему видим мужчин, которые носят носки со шлёпанцами или сандалиями, заправляют майки в шорты и не комплексуют выходить на улицу в футболках-сетках. Никто не требует от мужчин непревзойдённого стиля, но за позорные ошибки могут поднять на смех. Чтобы не выглядеть нелепо, достаточно запомнить несколько советов.

Совет № 1. Внимательно выбирайте обувь, забудьте летом о носках

Носки и открытая обувь несовместимы. Об этом говорим в первую очередь, потому что летом это сильнее всего «бьёт» по глазам. Шлёпанцы и сандалии носят на босую ногу. Нельзя надевать носки с мокасинами и слиперами. Это распространённая ошибка, которая выдаёт отсутствие вкуса и стиля у мужчины, показывает, что ему плевать на свой внешний вид. Если без носков никак, можно выбрать закрытые летние туфли.

 

При выборе туфель не наступите на другие грабли: не покупайте белую обувь. Туфли всегда должны быть темнее брюк. Идеальны для лета коричневые или синие оттенки. Носки нужно выбирать по цвету обуви или брюк. На белые носки – табу.

 

Совет № 2. Избавьтесь от обтягивающих футболок, надевайте майку только для сна

Если фигура неидеальная, то обтягивающие футболки будут это подчёркивать. Футболка – спортивная одежда. Если хочется выглядеть стильно, её лучше заменить на приталенную рубашку или поло.

Так называемые майки-алкоголички не уместны нигде, кроме как дома. Это нижнее бельё. Вы правда хотите всем его показывать? На улицах можно увидеть мужчин в майках из сетки, из-за которой просвечивает неспортивный торс и даже волосы. Комментировать здесь нечего: такой одежды в гардеробе уважающего себя мужчины быть не должно.

 

Не покупайте футболки с надписями. Комичные фразы вообще не допустимы на одежде стильных мужчин. Это для подростков.

Некоторые мужчины умудряются носить майки под рубашкой. Летом в этом нет необходимости, но если всё-таки сильно хочется, то майка должна быть однотонной и не темнее рубашки.

 

Совет № 3. Носите рубашку навыпуск, будьте осторожны с геометрическим рисунком

Летом рубашку можно свободно носить навыпуск. Разумеется, если это не офисный стиль. Рубашка должна быть оптимальной длины, чтобы не выглядеть как ночная рубаха. Заправленные в шорты рубашки смотрятся комично и как бы говорят о том, что мужчина так и не расстался с детскими привычками. Исключение: заправить рубашку можно, если шорты – брючного покроя и с ремнём.

 

Рубашку не нужно застёгивать на все пуговицы под горло. Идеальный вариант – 2-3 расстёгнутые сверху пуговицы. Главное, чтобы из-за выреза на просматривалась волосатая грудь.

Если рубашка из ткани с геометрическим рисунком, то низ должен быть однотонным. Две вещи с принтами не уживаются друг с другом.

 

Совет № 4. Следите за длиной шорт

Часто мужчины не понимают, что носят в городе шорты, которые на самом деле предназначены для пляжа. На пляже они предпочитают сменять их на плавки-трусики. Носить такие «плавочки» на законных основаниях могут только профессиональные спортсмены. К ним претензий нет.

 

Длина шорт – ещё один щекотливый вопрос. Оптимальной считается длина на уровне колен, но не «мини». Короткие шорты носят дети. Шорты ниже колен также не вариант.

 

Совет № 5. Не переусердствуйте с аксессуарами

Фенечки, браслеты, нашивки – оставим это всё хиппи. Наши мужчины нередко хотят подчеркнуть свою солидность перстнем или толстой цепочкой. Перстни и печатки могут позволить себе британские аристократы или артистичные личности. Стильному мужчине лучше украсить руку часами на кожаном ремешке. Из колец допустимо только обручальное. Из цепочек – незаметная (чтобы носить крестик).

 

Очки на лбу или макушке. По этой привычке русскоязычных туристов легко узнают за границей. Запомните: если вы сняли очки, то их лучше сразу спрятать в сумку или положить в карман.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О мужском стиле говорят реже, чем о женском. А зря: возможно, поэтому летом мы по-прежнему видим мужчин, которые носят носки со шлёпанцами или сандалиями, заправляют...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сотрудники библиотеки им. А.С.Пушкина в Мозыре смонтировали видео к 220-летию поэта, в котором приняли участие 46 библиотек из России, Украины, Казахстана, Молдовы и Беларуси.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика