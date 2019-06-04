Как не стоит одеваться мужчине летом: 5 советов

Источник материала: Новости Хотимска

О мужском стиле говорят реже, чем о женском. А зря: возможно, поэтому летом мы по-прежнему видим мужчин, которые носят носки со шлёпанцами или сандалиями, заправляют майки в шорты и не комплексуют выходить на улицу в футболках-сетках. Никто не требует от мужчин непревзойдённого стиля, но за позорные ошибки могут поднять на смех. Чтобы не выглядеть нелепо, достаточно запомнить несколько советов.

Совет № 1. Внимательно выбирайте обувь, забудьте летом о носках

Носки и открытая обувь несовместимы. Об этом говорим в первую очередь, потому что летом это сильнее всего «бьёт» по глазам. Шлёпанцы и сандалии носят на босую ногу. Нельзя надевать носки с мокасинами и слиперами. Это распространённая ошибка, которая выдаёт отсутствие вкуса и стиля у мужчины, показывает, что ему плевать на свой внешний вид. Если без носков никак, можно выбрать закрытые летние туфли.

При выборе туфель не наступите на другие грабли: не покупайте белую обувь. Туфли всегда должны быть темнее брюк. Идеальны для лета коричневые или синие оттенки. Носки нужно выбирать по цвету обуви или брюк. На белые носки – табу.

Совет № 2. Избавьтесь от обтягивающих футболок, надевайте майку только для сна

Если фигура неидеальная, то обтягивающие футболки будут это подчёркивать. Футболка – спортивная одежда. Если хочется выглядеть стильно, её лучше заменить на приталенную рубашку или поло.

Так называемые майки-алкоголички не уместны нигде, кроме как дома. Это нижнее бельё. Вы правда хотите всем его показывать? На улицах можно увидеть мужчин в майках из сетки, из-за которой просвечивает неспортивный торс и даже волосы. Комментировать здесь нечего: такой одежды в гардеробе уважающего себя мужчины быть не должно.

Не покупайте футболки с надписями. Комичные фразы вообще не допустимы на одежде стильных мужчин. Это для подростков.

Некоторые мужчины умудряются носить майки под рубашкой. Летом в этом нет необходимости, но если всё-таки сильно хочется, то майка должна быть однотонной и не темнее рубашки.

Совет № 3. Носите рубашку навыпуск, будьте осторожны с геометрическим рисунком

Летом рубашку можно свободно носить навыпуск. Разумеется, если это не офисный стиль. Рубашка должна быть оптимальной длины, чтобы не выглядеть как ночная рубаха. Заправленные в шорты рубашки смотрятся комично и как бы говорят о том, что мужчина так и не расстался с детскими привычками. Исключение: заправить рубашку можно, если шорты – брючного покроя и с ремнём.

Рубашку не нужно застёгивать на все пуговицы под горло. Идеальный вариант – 2-3 расстёгнутые сверху пуговицы. Главное, чтобы из-за выреза на просматривалась волосатая грудь.

Если рубашка из ткани с геометрическим рисунком, то низ должен быть однотонным. Две вещи с принтами не уживаются друг с другом.

Совет № 4. Следите за длиной шорт

Часто мужчины не понимают, что носят в городе шорты, которые на самом деле предназначены для пляжа. На пляже они предпочитают сменять их на плавки-трусики. Носить такие «плавочки» на законных основаниях могут только профессиональные спортсмены. К ним претензий нет.

Длина шорт – ещё один щекотливый вопрос. Оптимальной считается длина на уровне колен, но не «мини». Короткие шорты носят дети. Шорты ниже колен также не вариант.

Совет № 5. Не переусердствуйте с аксессуарами

Фенечки, браслеты, нашивки – оставим это всё хиппи. Наши мужчины нередко хотят подчеркнуть свою солидность перстнем или толстой цепочкой. Перстни и печатки могут позволить себе британские аристократы или артистичные личности. Стильному мужчине лучше украсить руку часами на кожаном ремешке. Из колец допустимо только обручальное. Из цепочек – незаметная (чтобы носить крестик).

Очки на лбу или макушке. По этой привычке русскоязычных туристов легко узнают за границей. Запомните: если вы сняли очки, то их лучше сразу спрятать в сумку или положить в карман.