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Призрак дрожащего мальчика пугает ирландцев

05.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В Ирландии есть странное место — Грипмейнский замок. Сейчас в замке никто не живёт, но он неплохо сохранился и открыт для туристов. И, разумеется, как в большинстве уважаемых европейских замков, в нём есть своё привидение, известное на весь мир как «Дрожащий мальчик».

Рассказывают, что если вы останетесь в замке на ночь, то около полуночи рядом с вашей кроватью возникнет бледный полупрозрачный силуэт ребёнка с тёмными, падающими на глаза волосами. Мальчик будет шептать: «Холодно, мне так холодно», и даже может прикоснуться к вашему лицу ледяными пальцами. Очевидцы говорили, что после их пробуждения мальчик не уходил, а продолжал стоять у кровати и жаловаться на холод. Убирался прочь он только после того, как несчастный посетитель древнего замка зажигал свет. При этом призрак не выходил из комнаты, не испарялся, нет — просто исчезал, как будто его здесь и не было, что, впрочем, вполне возможно.

По легенде, мальчик был наследником богатого старинного рода Нортумбрийских графов и получил замок от отца, погибшего, когда сыну было всего шесть лет. Его дядя-опекун решил избавиться от законного владельца и присвоить замок себе, поэтому отвёл ребёнка в поле зимней ночью и оставил там одного. К утру мальчик замёрз, и дядя получил-таки вожделенный замок. Правда, вместе с призраком: в некоторых источниках описано, что мальчик «вернулся» на следующую же ночь после своего погребения и изводил дядю всю оставшуюся жизнь.

Призрак ребёнка видят в замке до сих пор, причём некоторые впечатлительные туристы рассказывали о его появлении и в дневное время. В некоторых случаях о его появлении твердят в один голос целые группы людей, никогда до этого не встречавшихся и посетивших Грипмейнский замок впервые в жизни.

 
 
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В Ирландии есть странное место — Грипмейнский замок. Сейчас в замке никто не живёт, но он неплохо сохранился и открыт для туристов. И, разумеется, как...
 
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