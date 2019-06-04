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АВТОМОБИЛИ GEELY ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

05.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

В понедельник, 3 июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» провели торжественную церемонию передачи автомобилей Geely ATLAS для транспортного обеспечения II Европейских игр 2019 года.

СЗАО «БЕЛДЖИ», белорусско-китайское совместное предприятие по сборке автомобилей Geely, предоставило 10 автомобилей Geely ATLAS для транспортного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр. Автомобили были торжественно переданы фонду «Дирекция II Европейских игр 2019 года» в присутствии гостей церемонии.

 

Принимая ключи, Аркадий Малеев, заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года», отметил:

– Использование автомобилей белорусского производства логично как с точки зрения формирования странового имиджа, так и с точки зрения обеспечения комфорта наших иностранных гостей. Мы уже порядка трех месяцев используем Geely в своей операционной деятельности, и никаких нареканий по качеству их работы нет. Кроме того, автомобили будут использоваться в работе сервиса Games Taxi (Такси Игр), которым должны быть обеспечены клиентские группы по условиям контракта города-организатора и Европейских олимпийских комитетов.АВТОМОБИЛИ GEELY ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК II ЕВРОПЕЙСКИХ ИГР 2019 ГОДА

 

Для использования сервиса разработчиком программно-технического блока II Европейских игр – компанией Synesis Sport – было подготовлено специальное мобильное приложение, GamesTaxiBot.

По словам Аркадия Малеева, «Такси Игр может быть использовано аккредитованными участниками Игр только для перемещения между спортивными и неспортивными объектами II Европейских игр. В магазин на такой машине съездить не удастся».

 

Геннадий Свидерский, и.о. директора СЗАО «БЕЛДЖИ», подчеркнул значимость причастности автоконцерна к предстоящему мультиспортивному форуму:

– II Европейские игры – главное мероприятие этого года, поэтому для нашего молодого предприятия выбор Дирекции в пользу автомобилей нашей марки одновременно почетен и очень ответственен. Само название –Geely – в переводе с китайского означает «Счастье». Надеюсь, поездки гостей Игр на наших автомобилях станут не только комфортными, но и счастливыми.

 

Отметим, что автопарк «Такси Игр» будет сформирован из автомобилей Geely отечественной сборки. Всего при подготовке и проведении II Европейских игр задействовано более 300 автомобилей марки.

Справочно:

GameTaxiBot обеспечивает возможность получения обратной связи о статусе заявки и позволяет отслеживать ход ее выполнения.  Установка программы может быть осуществлена как на мобильное устройство, так и на стационарный компьютер.

С помощью приложения клиенту станут доступны:

●        Заказ “Такси игр”;

●        Планирование, внесение изменений и отслеживание статуса планируемой поездки

●        Просмотр предыдущих поездок

●        Служба поддержки.

 
 
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В понедельник, 3 июня, фонд «Дирекция II Европейских игр 2019 года» и СЗАО «БЕЛДЖИ» провели торжественную церемонию передачи автомобилей Geely ATLAS для транспортного...
 
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