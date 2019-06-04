В России названы самые открытые и самые закрытые министерства

Источник материала: Ежедневник





Министерство науки и высшего образования оказалось в рейтинге среди самых закрытых министерств РФ.

Эксперты Счетной палаты совместно впервые проверили сайты российских министерств и ведомств, оценив полноту и актуальность представленных на них данных, а также качество их работы с посетителями сайта.

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. РБК ознакомился с первым рейтингом открытости органов власти, который предоставили в ведомстве.

Свободный доступ к информации позволяет избирателям контролировать решения чиновников и следить за тем, на что расходуются государственные средства, подчеркивается в докладе. Открытые данные расширяют возможности для создания новых общественных проектов и бизнеса, а также гражданских расследований коррупции. Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе.

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость». Формально госорганы публикуют большие информативные массивы. Но нередко они оказываются малосодержательными, запутанными или представляют данные в некорректном формате и с усложненной структурой. Встречаются и пустые, символические наборы данных.

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации. По этому направлению большинство госорганов попало в высшую категорию.

Эксперты отметили высокое качество данных Минфина и Казначейства, особенно информацию о федеральном бюджете;

МВД наиболее полно раскрывает статистику — например, по преступлениям и ДТП. ФСИН раскрывает «интересные» наборы вплоть до характеристик осужденных по преступлениям;

Минприроды предоставляет гражданам возможность оперативно сообщать об экологических проблемах с помощью сервиса priroda-ok.ru. Минкультуры запустило интерактивную карту объектов культурного наследия;

Минкомсвязь, Роснедра, Роспатент предоставляют возможность запросить еще не опубликованные наборы данных;

Самые популярные страницы в соцсетях у МИДа, Росгвардии, Росмолодежи.

Больше всего замечаний у экспертов вызвали сайты Минобрнауки и Минпросвещения, где не работает поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными. На сайте Минпросвещения нет версии для слабовидящих, а в разделе «деятельность» не работает большинство страниц, пишет thinktanks.by .