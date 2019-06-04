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Детское питание на 40 тыс. рублей не заявили в товаросопроводительных документах
05.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Более 77 тысяч единиц детского питания в ассортименте стоимостью 40 тысяч белорусских рублей пытался незаконно ввезти сербский перевозчик на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска «Козловичи».
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Более 77 тысяч единиц детского питания в ассортименте стоимостью 40 тысяч белорусских рублей пытался незаконно ввезти сербский перевозчик на территорию...
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