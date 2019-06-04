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Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

05.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Реконструкция Брестского театра кукол вышла на завершающую стадию. Учреждение культуры готовится к открытию, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра Тамара Павлюкович.

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

По ее словам, театр кукол станет многофункциональным культурным центром. "Рассматриваем его как пространство для общения, реализации интересных проектов для людей разного возраста. У нас более 10 тыс. кв.м. В процессе строительства внесли изменения по назначению помещений. Например, у нас появились изостудия, хореографический, компьютерный классы. В планах оборудовать игровую комнату. Будет возможность провести выходной всей семьей", - отметила директор.

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

"Это эксклюзивный проект театра кукол, аналогов которому нет в Беларуси. У нас многофункциональная площадка, сценический комплекс, дающий большие возможности для реализации творческих задумок. Думаю, к официальному празднованию тысячелетия Бреста театр сможет открыть двери для посетителей. Планируем сделать из этого праздник", - сказала Тамара Павлюкович.

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

В новом здании театра будут большой и малый зрительный залы, в которых установят кресла-трансформеры. Это позволит людям разного роста сидеть на одном уровне. Труппа театра будет удивлять публику, используя многофункциональность сцены. Ее особенности - люки-провалы с лифтами для смены картины, накладная вращающаяся сцена диаметром 6 м. На каждом из трех этажей здания размещаются по четыре комфортабельные гримерные комнаты, три из них предусмотрены для приезжих режиссеров и актеров. Оборудуют репетиционный зал, театральную студию, несколько кафе, в перспективе - музей.

Обновленный театр кукол в Бресте станет многофункциональным культурным центром

Работы на объекте начались в июне 2010 года. Заказчиком строительства выступает КУП "БрестоблУКС", генеральным подрядчиком - ОАО "Строительный трест №8". Специалисты завершают отделочные работы, параллельно ведется монтаж механики сцены, светового и звукового оборудования, закупка мебели.

Фото Вадима Якубёнка

 
Теги: Брест
 
 
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  Реконструкция Брестского театра кукол вышла на завершающую стадию. Учреждение культуры готовится к открытию, сообщила корреспонденту БЕЛТА директор театра...
 
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