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В Бресте выделят полосы для движения общественного транспорта

05.06.2019 17:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На центральных магистралях Бреста появятся полосы для движения общественного транспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник межрайонного отдела организации дорожного движения ГАИ УВД Брестского облисполкома Владимир Феськов.

В Бресте выделят полосы для движения общественного транспорта

фото - портал BrestCity.by

Специальные полосы выделяют на бульваре Космонавтов на участке от ул.Пушкинской до Орджоникидзе, а также на путепроводе по ул.Московская (Кобринском мосту). "Эти улицы находятся в стадии реконструкции. Там наносят разметку, устанавливают дорожные знаки. Работы будут завершены в ближайшее время", - сказал Владимир Феськов.

Полосы будут обозначены буквой "А". Они предназначены только для общественного транспорта, чтобы исключить возможности срыва графиков движения. "При реконструкции других участков уличной сети с интенсивным движением общественного транспорта автобусный парк совместно с горисполкомом будет рассматривать вопрос о продлении этих полос", - добавил он.

В Бресте насчитывается 59 автобусных маршрутов, 9 - троллейбусных, 20 - экспресс-маршрутов. В будни по дорогам областного центра курсируют около 500 единиц общественного транспорта.

 
Теги: Брест
 
 
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  На центральных магистралях Бреста появятся полосы для движения общественного транспорта, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник межрайонного отдела...
 
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