Сотрудниками Каменецкого РОВД раскрыт угон автомобиля

Источник материала: Виртуальный Брест

В милицию обратился житель аг. Дмитровичи, 1955 г.р., и сообщил, что неизвестный со двора дома угнал его автомобиль «Форд-Сьерра» красно-бордового цвета, 1991 года выпуска.





В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили, что противоправные действия совершили К., 1996 г.р., и М., 2001 г.р. Выяснилось, что приятели накануне употребляли спиртное и внезапно им захотелось покататься на машине, которой ни у первого, ни у второго не было.

Тогда молодые люди решили использовать первый попавшийся автомобиль, не оборудованный системой противоугонной защиты. С этой целью злоумышленники с помощью интернета изучили информацию о том, как запустить двигатель без ключей. Нашли подходящее транспортное средство, чтобы попытаться применить полученные знания на практике. Найденная машина была заперта, однако водительское окно оказалось приоткрытым, поэтому проникнуть внутрь не составило труда. Парни оторвали защитную панель, извлекли провода зажигания и при помощи их замыкания между собой запустили двигатель, однако далеко уехать не удалось.

Проехав небольшое расстояние по гравийной дороге, водитель не справился с управлением и съехал в кювет. Когда молодые люди поняли, что своими силами вытащить автомобиль на дорогу не получится, оставили его и ушли по домам.

Подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.214 УК Республики Беларусь (Угон транспортного средства).