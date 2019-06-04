Следователи устанавливают обстоятельства убийства жительницы Барановичей

Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, 4 июня текущего года, жителю Барановичей сообщили о том, что жена его сына не вышла на работу. Получив указанное сообщение, мужчина направился по месту жительства семьи 33-летнего сына, где обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти .





По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

С учетом обстановки на месте происшествия и полученных в ходе работы следственно-оперативной группы данных подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который также обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями. По предварительной версии, мужчина причинил себе телесные повреждения с целью сокрытия совершенного им деяния. В настоящее время он находится на излечении в учреждении здравоохранения.

Следователи проводят комплекс неотложных следственных действий. Назначены необходимые экспертизы.

Официальный представитель УСК по Брестской области

Дмитрий Иванюк