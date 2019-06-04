Областной велофестиваль «Два колеса» с участием пожилых людей состоится в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

9 июня, уже в это воскресенье, на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле состоится областной фестиваль любителей велосипедов «Два колеса» с участием граждан пожилого возраста отделений дневного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения Брестской области.







Помимо пропаганды здорового образа жизни среди брестчан "золотого возраста" мероприятие направлено в направлении популяризации программы «Активное долголетие», с привлечением людей пожилого возраста к познавательнопросветительской деятельности, активному отдыху, интересному общению, участию в общественной жизни, а так же ознакомлению с историческими местами г. Бреста.



Велофестиваль «Два колеса» для граждан пожилого возраста проводится 9 июня 2019 года на базе ГСУСУ «Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле» (ул.Октябрьской Революции, 2) и далее по маршруту велоэкскурсии.

Регистрация команд 10:00 - 11:00

Начало мероприятия 11:00



В программе мероприятия: торжественное открытие, визитные карточки команд, концертная программа, велоэкскурсия по историческим местам г. Бреста (маршрут: экологическая тропа, остановка возле памятника «Солнечные часы г.Бреста», далее речной порт, вдоль «Городского сада» к скульптурному монументу «Героям- стражам границ», музей «Железнодорожной техники», посещение мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Холмские ворота, экскурсия в археологический музей «Берестье», посещение «Женского монастыря», пеший переход к Вечному огню, возложение цветов) по завершении велоэкскурсии «Два колеса» вручение дипломов участникам мероприятия.



Организатором мероприятия является государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста при поддержке ГСУСУ "Брестский областной центр олимпийского резерва по гребле"



