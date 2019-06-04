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В Беларуси вновь стали вводить запрет на посещение лесов

05.06.2019 16:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси вновь стали вводить запрет на посещение лесов
pixabay.com

В Беларуси вновь стали вводить запрет на посещение лесов. По данным на 5 июня 2019 года, ограничение действует в восьми районах Гомельской области. Среди них Брагинский, Ветковский, Гомельский, Добрушский, Кормянский, Лоевский, Речицкий и Чечерский районы. Кроме того, с 6 июня вводится запрет на посещение лесов в Минском районе.

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Отметим, что на ближайшие дни синоптики прогнозируют теплую, а местами жаркую погоду. Поэтому не исключено, что список районов, в которых запрещено ходить в лес, пополнится.

Напомним, запрет на посещение лесов был введен в Беларуси в конце апреля, когда в стране установилась теплая погода и практически не было осадков. Из-за этого был высокий риск возникновения лесных пожаров. В десятых числах мая запрет стали постепенно снимать в некоторых районах страны. 16 мая ограничение было снято полностью.

В Минлесхозе пояснили, что и дальше будет пристально следить за обстановкой в лесном фонде и в случае необходимости вводить новые ограничения. Следить за обстановкой можно с помощью специальной карты, которая обновляется ежедневно.

 
 
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Запрет действует в восьми районах Гомельской области.
 
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