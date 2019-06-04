Безопасность детей на каникулах обсудили на районном родительском собрании

Источник материала: Полесская правда

Летние каникулы, которые начались у школьников, – это не только пора отдыха, но и время повышенного внимания к организации досуга детей, их занятости, безопасного времяпровождения.



К сожалению, реальность такова, что регистрируется все больше фактов детской смертности в летний период, особенно утоплений. Поэтому главная задача взрослых, в первую очередь родителей, а также всех заинтересованных служб, – обеспечить безопасность детей, и не только в летний период. Об этом шла речь на районном родительском собрании, которое состоялось в центре культуры и досуга в Оснежицах за неделю до каникул и в котором приняли участие 362 человека.

Заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский отметил, что необходимо продуктивно организовать летний период для детей, так, чтобы это время ребята провели с пользой и, главное, без негативных последствий для своего здоровья.





Перед собравшимися в зале выступили заместитель начальника ГРОЧС В.В. Рябых, старший помощник прокурора межрайонной прокуратуры Ю.А. Горбачевская, следователь по особо важным делам межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Л.Б. Горбач, заведующая 4-м педиатрическим отделением детской поликлиники Е.П. Миронова, инспектор ОГАИ Пинского РОВД В.Г. Сидорчук, начальник ИДН Пинского РОВД А.Н. Бартош. Они остановились на многих аспектах безопасности детей в период летних каникул, и не только.

Так, В.В. Рябых говорил об охране жизни и здоровья детей как одном из наиболее приоритетных направлений семейного воспитания. Главной причиной регистрируемых несчастных случаев с детьми, а это, как правило, бытовые травмы, является отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чаще всего из-за их недосмотра дети получают ожоги, опрокинув на себя горячий чай, суп, выпадают из окон и балконов, гибнут на пожарах. В.В. Рябых подчеркнул, что родители не должны оставлять детей, особенно малолетних, одних, даже, как им кажется, совсем на чуть-чуть. Также взрослые должны быть в курсе увлечений сына или дочери, которые нередко бывают небезопасными, рассказывать о правильном поведении. В.В. Рябых рассказал, что в Беларуси создаются центры безопасности жизнедеятельности. Сейчас их в нашей стране 7, ближайший, к слову, располагается в Столине. В этих центрах на практике можно смоделировать определенную ситуацию и обучить ребенка, как правильно себя вести в каждом конкретном случае. Кроме того, В.В. Рябых напомнил о мобильном приложении, разработанном МЧС, «Помощь рядом». Дети должны знать об этом приложении и уметь пользоваться им в случае необходимости.





О выполнении законодательства, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, о причинах правонарушений и условиях, способствующих их совершению, рассказала Ю.А. Горбачевская. Она также подчеркнула, что родители должны обеспечить безопасный отдых своим детям. Напомнила об ответственности за нахождение детей на улице после 23.00 без сопровождения взрослых, употреблении слабоалкогольных и алкогольных напитков несовершеннолетними, о надлежащем поведении в общественных местах. За нарушение законодательства предусмотрен штраф. Поэтому родители должны знать, где находятся их дети, чем занимаются, дабы потом не было неприятностей, в том числе и финансового плана. Также Ю.А. Горбачевская предостерегла родителей, которые во время каникул обучают своих детей езде на автомобиле. Немало случаев, когда несовершеннолетние, научившись управлять машиной (иногда и мотоциклом), решают просто покататься, да еще прихватить с собой приятелей. И хорошо, когда такие поездки заканчиваются благополучно.

Очень актуальную тему поднял в своем выступлении Л.Б. Горбач. Он говорил об имущественных преступлениях в Интернете, о безопасности детей в соцсетях. У родителей должны быть доверительные отношения с детьми, отметил он, чтобы находиться в курсе их виртуальных друзей, переписки, информации, которой они интересуются. Ведь на просторах всемирной паутины можно найти все, что интересует каждого, и поступают далеко не лучшие предложения. Например, одна из соцсетей предлагает реализацию наркотиков через систему так называемых закладок. Многие подростки покупаются на легкое, как им кажется, зарабатывание денег, а в результате попадают в весьма неприятную ситуацию, которая грозит уголовной ответственностью. Также нельзя сбрасывать со счетов сообщества, пропагандирующие суициды. Л.Б. Горбач привел один из недавних несчастных случаев с подростком. Как оказалось впоследствии, это был совсем не несчастный случай. Просмотрев в смартфоне ребенка запросы в поисковых системах, следователи обнаружили, что это были поиски легкого ухода из жизни. И вот тут опять возникает проблема. Дети ведь не хотят умирать, они хотят привлечь к себе внимание. И родители должны помнить об этом, интересоваться жизнью своих детей. Еще один момент, на котором заострил внимание Л.Б. Горбач, – это взломы страниц в соцсетях с просьбой предоставить номер банковской карты. Это конфиденциальная информация, которую ни в коем случае нельзя передавать никому. Резюмируя свое выступление, Л.Б. Горбач подчеркнул, что вся информация, находящаяся на страницах в соцсетях, может стать достоянием мошенников. Поэтому нужно думать, прежде чем что-либо там размещать, поскольку за некоторую информацию предусмотрена ответственность.



Печальную статистику детских травм привела заведующая 4-м педиатрическим отделением Пинской детской поликлиники Е.П. Миронова. За 3 месяца 2019 года зарегистрировано 1 115 травм, в 2018 году – 4 966 травм. На 1-м месте травмы конечностей, головы и шеи, термические ожоги. К сожалению, растет смертность от травм, утоплений, ДТП и других внешних причин, среди которых отравления, попадания в дыхательные пути инородных тел, падения. Также было отмечено, что все несчастные случаи можно предотвратить, если бы взрослые уделяли необходимое внимание своим детям и не надеялись на «авось».

В.Г. Сидорчук напомнил родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В частности, это перевозка детей с использованием детских удерживающих устройств, обязательное использование ремней безопасности. Инспектор ГАИ подробно остановился на правилах езды на велосипеде, рассказал о том, как должно быть оборудовано транспортное средство, о запрете езды подросткам до 14 лет по дорогам общего пользования. Кроме того, напомнил о правилах передвижения в темное время суток, которое в обязательном порядке предполагает наличие световозвращающих элементов, и других.



О роли семьи в профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних рассказал А.Н. Бартош. Чтобы таковых не произошло, необходимо обеспечить занятость детей во время каникул, и это всецело забота взрослых. Кроме того, он акцентировал внимание на ответственности родителей за купание детей в неустановленных местах, на поведении детей при посещении леса, различных общественных мест.

В завершение выступлений заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский и начальник отдела по образованию райисполкома А.И. Приловская подвели итоги собрания. Приятным моментом стало вручение Благодарственных писем председателя районного исполнительного комитета, райисполкома и отдела по образованию учащимся и родителям учащихся, добившихся значительных результатов в учебе, принимавших активное участие в школьных и районных мероприятиях. Также был принят итоговый документ – решение районного родительского собрания. В финале мероприятия вниманию всех собравшихся была представлена концертная программа «Детство радости и счастья», в которой приняли участие ученик Пучинской БШ Максим Лодыга, танцевальный коллектив районного центра творчества детей и молодежи «Подсолнухи» и агитбригада Чуховской СШ.

Инна УРБАНОВИЧ.