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Безопасность детей на каникулах обсудили на районном родительском собрании
05.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Летние каникулы, которые начались у школьников, – это не только пора отдыха, но и время повышенного внимания к организации досуга детей, их занятости, безопасного времяпровождения.
Заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский отметил, что необходимо продуктивно организовать летний период для детей, так, чтобы это время ребята провели с пользой и, главное, без негативных последствий для своего здоровья.
Так, В.В. Рябых говорил об охране жизни и здоровья детей как одном из наиболее приоритетных направлений семейного воспитания. Главной причиной регистрируемых несчастных случаев с детьми, а это, как правило, бытовые травмы, является отсутствие должного контроля со стороны взрослых. Чаще всего из-за их недосмотра дети получают ожоги, опрокинув на себя горячий чай, суп, выпадают из окон и балконов, гибнут на пожарах. В.В. Рябых подчеркнул, что родители не должны оставлять детей, особенно малолетних, одних, даже, как им кажется, совсем на чуть-чуть. Также взрослые должны быть в курсе увлечений сына или дочери, которые нередко бывают небезопасными, рассказывать о правильном поведении. В.В. Рябых рассказал, что в Беларуси создаются центры безопасности жизнедеятельности. Сейчас их в нашей стране 7, ближайший, к слову, располагается в Столине. В этих центрах на практике можно смоделировать определенную ситуацию и обучить ребенка, как правильно себя вести в каждом конкретном случае. Кроме того, В.В. Рябых напомнил о мобильном приложении, разработанном МЧС, «Помощь рядом». Дети должны знать об этом приложении и уметь пользоваться им в случае необходимости.
Очень актуальную тему поднял в своем выступлении Л.Б. Горбач. Он говорил об имущественных преступлениях в Интернете, о безопасности детей в соцсетях. У родителей должны быть доверительные отношения с детьми, отметил он, чтобы находиться в курсе их виртуальных друзей, переписки, информации, которой они интересуются. Ведь на просторах всемирной паутины можно найти все, что интересует каждого, и поступают далеко не лучшие предложения. Например, одна из соцсетей предлагает реализацию наркотиков через систему так называемых закладок. Многие подростки покупаются на легкое, как им кажется, зарабатывание денег, а в результате попадают в весьма неприятную ситуацию, которая грозит уголовной ответственностью. Также нельзя сбрасывать со счетов сообщества, пропагандирующие суициды. Л.Б. Горбач привел один из недавних несчастных случаев с подростком. Как оказалось впоследствии, это был совсем не несчастный случай. Просмотрев в смартфоне ребенка запросы в поисковых системах, следователи обнаружили, что это были поиски легкого ухода из жизни. И вот тут опять возникает проблема. Дети ведь не хотят умирать, они хотят привлечь к себе внимание. И родители должны помнить об этом, интересоваться жизнью своих детей. Еще один момент, на котором заострил внимание Л.Б. Горбач, – это взломы страниц в соцсетях с просьбой предоставить номер банковской карты. Это конфиденциальная информация, которую ни в коем случае нельзя передавать никому. Резюмируя свое выступление, Л.Б. Горбач подчеркнул, что вся информация, находящаяся на страницах в соцсетях, может стать достоянием мошенников. Поэтому нужно думать, прежде чем что-либо там размещать, поскольку за некоторую информацию предусмотрена ответственность.
В.Г. Сидорчук напомнил родителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В частности, это перевозка детей с использованием детских удерживающих устройств, обязательное использование ремней безопасности. Инспектор ГАИ подробно остановился на правилах езды на велосипеде, рассказал о том, как должно быть оборудовано транспортное средство, о запрете езды подросткам до 14 лет по дорогам общего пользования. Кроме того, напомнил о правилах передвижения в темное время суток, которое в обязательном порядке предполагает наличие световозвращающих элементов, и других.
В завершение выступлений заместитель председателя райисполкома Д.Г. Полховский и начальник отдела по образованию райисполкома А.И. Приловская подвели итоги собрания. Приятным моментом стало вручение Благодарственных писем председателя районного исполнительного комитета, райисполкома и отдела по образованию учащимся и родителям учащихся, добившихся значительных результатов в учебе, принимавших активное участие в школьных и районных мероприятиях. Также был принят итоговый документ – решение районного родительского собрания. В финале мероприятия вниманию всех собравшихся была представлена концертная программа «Детство радости и счастья», в которой приняли участие ученик Пучинской БШ Максим Лодыга, танцевальный коллектив районного центра творчества детей и молодежи «Подсолнухи» и агитбригада Чуховской СШ.
Инна УРБАНОВИЧ.
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