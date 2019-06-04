На юбилейном байк-фестивале «Хавайся ў бульбу» впервые за всю историю не будет проезда мотоколонны

Источник материала: Tut.by

В Гродно 7 и 8 июня пройдет международный байк-рок фестиваль «Хавайся ў бульбу». В этом году мероприятие отмечает юбилей — 15 лет. Однако традиционного мотопарада, который на улицах города собирал большое количество зрителей и был неотъемлемой частью феста, в этом году, по всей видимости, не будет. Как говорят организаторы, проезд мотоколонны подпадает под действие закона о массовых мероприятиях.



Фото: Герман Сачук, TUT.BY

— Пока все выглядит так, что впервые за всю историю фестиваля в Гродно не будет мотопарада. Проезд мотоколонны попадает в разряд массовых мероприятий. Для того, чтобы ее организовать по новому законодательству, нужны большие деньги, которых у нас нет. В предыдущие годы мы оплачивали только услуги сотрудников ГАИ, которые сопровождали колонну, — говорит один из организаторов байк-рок фестиваль «Хавайся ў бульбу», член гродненского клуба «NASHORN free riders MCC» Павел Матвеев (Матвей).

Он говорит, что хоть недавно и вышли поправки в закон, однако практического применения их нет. И пока проезд мотоколонны трактуется, как массовое мероприятие, для проведение которого, исходя из количества участников, надо оплатить услуги по охране общественного порядка, оказываемых милицией, а также покрыть расходы, связанные с медицинским обслуживанием и уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия.

Напомним, соответствующее постановление Совмина вступило в силу с 26 января этого года. Оно распространяется на любое массовое мероприятие, которое проводится не государственными органами власти. С проблемой оплаты услуг милиции уже сталкивались организаторы спортивных мероприятий, в том числе некоммерческих.

При этом деятельность постановления не распространяется на религиозные мероприятия.

На международный байк-рок фестиваль «Хавайся ў бульбу» в последние годы приезжают сотни байкеров из Беларуси, России, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Германии и Англии. Предполагалось, что мотоколонна проедет по улицам города в субботу, 8 июня. Байкеры должны были следовать по маршруту Суворова — Советских Пограничников — БЛК — Горького — Социалистическая и на некоторое время остановиться на Советской площади.