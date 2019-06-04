«Зачем сейчас? До игр три недели!» К чему привел запрет левых поворотов на проспекте Дзержинского

Источник материала: Tut.by

Перед началом II Европейских игр на трех столичных улицах изменили организацию движения: одну полосу выделили для транспорта, который будет обслуживать спортивное мероприятие, а на нескольких перекрестках проспекта Дзержинского закрыли левые повороты. В итоге получили заторы еще до начала соревнований. В утренний час пик AUTO.TUT.BY оценил дорожную ситуацию на Дзержинского и понаблюдал, как водители реагируют на изменение схемы движения.





«Мы же не мешаем, разрешите хоть сейчас поворачивать!»

Ожидается, что с 17 июня по 2 июля в Минск на II Европейские игры приедет около 10 тысяч человек — участников соревнований. Большая часть спортсменов будут жить в общежитиях Студенческой деревни, которая примыкает к проспекту Дзержинского. Рядом с ней построили площадку с пассажирскими терминалами : отсюда спортсмены будут разъезжаться на спортплощадки на спецтранспорте, на нем же — возвращаться обратно. Для этого транспорта по указу президента были выделены специальные полосы на проспектах Дзержинского, Победителей и улице Немига. Также на четырех перекрестках на проспекте Дзержинского закрыли левые повороты с обеих сторон.





ГАИ Минска сообщала , что перед внедрением изменений в организацию дорожного движения на улицах столицы были произведены расчеты, которые показали, что благодаря комплексу компенсационных мер транспортная нагрузка не доставит проблем. Все проекты по изменению организации дорожного движения в столице планировали внедрить за 7−10 дней до начала Европейских игр: чтобы люди успели к ним привыкнуть.

Проспект Дзержинского независимо от времени суток всегда был загружен транспортом. Наиболее плотное движение приходится на участке от МКАД до развязки с проспектом Жукова, дальше автомобильный поток немного редеет, но пустые полосы здесь редкость, есть они разве что в ночное время.

Проехав по всей магистрали, мы отметили, что водители не обращают внимания на выделенную полосу, заезжают и двигаются по ней.





— Правильно едут водители. Ну какой смысл сейчас оставлять эту полосу пустой? Игры еще не начались, наши машины никому не мешают. А если сейчас следовать ПДД, то пробка ого-го получится! — высказался Александр, водитель Renault, который стоял на аварийке возле остановки общественного транспорта. — Рано ограничения эти ввели, ну ладно, нарисовали разметку заранее, знаки повтыкали для этой полосы. Но поставьте нам хотя бы временные, те, что разрешат ездить как раньше! Зачем издеваться над людьми?

Налево с проспекта Дзержинского проехать можно, только следуя предложенной схеме, которая установлена справа за несколько десятков метров до перекрестка.

Пр-т Дзержинского — ул. Голубева — ул. Семашко

Этот перекресток находится ближе всего к Студенческой деревне, и здесь мы увидели первое ограничение: при движении со стороны МКАД, не доезжая до пересечения улиц, в разрыве разделительной полосы проспекта запрещен разворот с обеих сторон. Чтобы предотвратить желание водителей нарушать, карманы, с которых раньше можно было разворачиваться, оградили делиниаторами и обозначили «сержантами».









Однако были несколько автомобилистов, которые нарушали это ограничение и заворачивали с обеих сторон прямо из полосы, проходящей рядом с закрытым карманом.





На самом перекрестке со стороны проспекта Дзержинского запрещен левый поворот на улицы Голубева и Семашко. Попасть на левую сторону можно только после поворота направо и разворота.





— Машин много, и я заранее встала в крайний левый ряд — чтобы к «МакДональдсу» повернуть. В потоке уже увидела, что налево нельзя, а схема предлагает направо завернуть. Так как я перестроюсь туда через четыре заполненные машинами полосы? Может, заранее надо было какое-то табло вывесить, написать, что по всему проспекту налево нельзя ехать! — возмущается водитель Mercedes Оксана.

Женщина нарушила правила и все же повернула на светофоре налево. За ней в эту же сторону проскочили три автомобиля.

Пр-т Дзержинского — ул. Гурского — ул. Уманская

При подъезде к этому перекрестку дорожная ситуация усложняется: начиная от путепровода над улицей Алибегова все полосы, включая правую, предназначенную для общественного транспорта, и левую — для спортивного транспорта, заполнены автомобилями.

С левым поворотом тут и вовсе беда: несмотря на то, что дополнительная секция светофора со стрелкой налево закрыта, для поворота каждый раз выстраивались около пяти машин. При этом прошмыгнуть готовились и легковушки, и учебные машины, и такси, а также грузовики.

Водители, которым надо было ехать из этой полосы прямо (как это и должно быть), яростно сигналили нарушителям. Те, кто не хотел ждать, пытались перестроиться вправо, чтобы побыстрее объехать поворачивающих и проскочить перекресток на горящий в это время зеленый сигнал светофора.





— Ну запретили поворот, ну езжай ты прямо. Так нет, они заворачивают! Я каждый день тут езжу, последние пару дней вот такая ситуация постоянно, — возмущается стоящий в потоке водитель BMW, который до этого «музыкально» сигналил нарушителю. — А вообще сделали неграмотно. Все у нас для людей!





Прямо перед нами на перекрестке создалась аварийная ситуация: красный Daewoo Matiz не успел проскочить налево и стал в центре перекрестка. В это время с противоположных направлений поехал транспорт, в том числе троллейбус, который не мог объехать малолитражку. Видно было, как в кабине троллейбуса ругается и машет руками водитель, периодически нажимая на кнопку клаксона.





При этом схема объезда предлагает попасть налево через многоуровневую развязку с проспектом Жукова.

Пр-т Дзержинского — ул. Щорса





По сравнению с двумя предыдущими перекрестками этот не показался для проезда очень сложным. Хотя и здесь автомобили поворачивали налево, но не так массово.







Пр-т Дзержинского — ул. Хмелевского





И здесь нашлись желающие повернуть «под знак» налево, хотя было их немного.











