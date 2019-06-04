Источник материала: Новости Волковыска

История предприятия давняя, богатая и насыщенная событиями. Тогдашний еще совхоз «Россь» образован 15 ноября 1939 года на бывших землях графа Броницкого. С тех пор много воды утекло, сменились эпохи и, соответственно, многое коренным образом изменилось: условия труда, технологии, сельхозтехника, спектр применения препаратов защиты растений, особенности и методы селекции животных. Но главное в другом: большой и дружный коллектив предприятия «Россь», унаследовав от предшественников все самое лучшее, сделал качественный рывок в развитии, пишет sb.by.

Ныне многоотраслевое коммунальное сельскохозяйственное унитарное предприятие «Племзавод «Россь», которое является одним из ведущих не только в Волковысском районе, но и на Гродненщине, с оптимизмом подходит к знаковому 80-летнему юбилею. Основной упор при этом сделан на развитие животноводства. Успешно функционируют 7 животноводческих ферм, на которых содержится около 6000 голов крупного рогатого скота черно-пестрой породы, в том числе свыше 2000 коров. Дойное стадо размещено на 5 молочно-товарных фермах, оснащенных новейшим оборудованием.

ЯЗЫКОМ ЦИФР:

валовой привес КРС — 946 ц в месяц;

среднесуточный привес — 758 г;

удой от коровы — 576 кг в месяц;

производство молока на 100 га сельхозугодий — 132,2 ц;

жирность молока — 3,77 проц.;

100 процентов молока реализуется сортом экстра;

плодовый сад занимает площадь 170 га.

Племзавод традиционно примет участие и в ХХIХ международной специализированной выставке «Белагро-2019». Буренки из Волковысского района высоко котируются в конкурсе на лучшую племенную корову Беларуси. В последнее время черно-белые красавицы то и дело попадают на своеобразный пьедестал почета. Главный зоотехник Дмитрий Волчек говорит об этом с улыбкой:

В прежние годы мы, как правило, останавливались буквально в шаге от победы. Вот и в прошлом году Росинка из «Росси» заняла 2-е место. Надеюсь, на сей раз наконец-то нашей представительнице удастся сделать шаг вперед…

Директор племзавода Виктор Замировский констатирует:

При грамотном подходе, точном соблюдении технологий и рекомендаций ученых сельское хозяйство дело прибыльное. Нам, если честно, жаловаться грех. Специализируемся на производстве мясо-молочной продукции, выращивании зерна, картофеля, сахарной свеклы, рапса, овощей и фруктов. Финансовое состояние стабильное, устойчивое. Есть прибыль. Ее мы вкладываем в развитие предприятия. Более половины выручки получаем от животноводства: разводим высокопродуктивных коров, создаем селекционные стада для получения быков-производителей с высоким генетическим потенциалом продуктивности. Цель? Совершенствование племенных качеств разводимого в Беларуси крупного рогатого скота.

Вместо послесловия

Территориально «Россь» включает в себя 27 населенных пунктов, здесь работают трудолюбивые и ответственные люди. Земельная площадь хозяйства около 11 000 гектаров. Апрель-май выдались непростыми: длинный рабочий день, интенсивный напряженный труд. Благо хватило ресурсов, людских и материальных. Поэтому посевную кампанию — этот своеобразный весенний экзамен для всех аграриев — работники сельхозпредприятия «Россь» сдали на отлично. На официальном сайте передового племзавода размещен лозунг «У нас работают только профессионалы!». И можно привести множество примеров, подтверждающих эти слова. Впереди новые рубежи. Нет никакого сомнения, что экономически крепкое и динамично развивающееся предприятие из Волковысского района в самое ближайшее время их покорит.

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