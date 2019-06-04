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МАРТ уличил «Евроторг» в нечестной конкуренции, но наказывать пока не будет
Источник материала: БДГ
Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило компанию «Евроторг» в недобросовестной конкуренции. Расследование провели по жалобе небольшой гомельской сети магазинов – ООО «Широких».
«Широких» так описали ситуацию: «Евроторг», который наиболее известен сетью магазинов «Евроопт», проверяла цены у конкурента, если цена была ниже, добивался от поставщиков повысить наценку для «Широких».
«Я не знаю, что там за договор подписан между ОДО "Айс Кинг" и "Евроторг", но дело в том, что "Евроторг" сейчас требует от нас сумасшедшую неустойку на основании того, что у вас цены меньше. Якобы мы им обязывались давать самые низкие цены. Не знаю, так ли это на самом деле, но ваши отгрузки мы приостановили», – писал один из менеджеров поставщиков.
МАРТ в результате признал нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг», но наказывать пока сеть не будет. Для этого нужно, чтобы ООО «Широких» направили письменное заявление, тогда будет начат административный процесс и нарушитель может быть оштрафован,
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило компанию «Евроторг» в недобросовестной конкуренции. Расследование провели по жалобе...
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