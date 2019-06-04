МАРТ уличил «Евроторг» в нечестной конкуренции, но наказывать пока не будет

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило компанию «Евроторг» в недобросовестной конкуренции. Расследование провели по жалобе небольшой гомельской сети магазинов – ООО «Широких».

«Широких» так описали ситуацию: «Евроторг», который наиболее известен сетью магазинов «Евроопт», проверяла цены у конкурента, если цена была ниже, добивался от поставщиков повысить наценку для «Широких».

«Я не знаю, что там за договор подписан между ОДО "Айс Кинг" и "Евроторг", но дело в том, что "Евроторг" сейчас требует от нас сумасшедшую неустойку на основании того, что у вас цены меньше. Якобы мы им обязывались давать самые низкие цены. Не знаю, так ли это на самом деле, но ваши отгрузки мы приостановили», – писал один из менеджеров поставщиков.