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МАРТ уличил «Евроторг» в нечестной конкуренции, но наказывать пока не будет

05.06.2019 16:54 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило компанию «Евроторг» в недобросовестной конкуренции. Расследование провели по жалобе небольшой гомельской сети магазинов – ООО «Широких».

«Широких» так описали ситуацию: «Евроторг», который наиболее известен сетью магазинов «Евроопт», проверяла цены у конкурента, если цена была ниже, добивался от поставщиков повысить наценку для «Широких».

«Я не знаю, что там за договор подписан между ОДО "Айс Кинг" и "Евроторг", но дело в том, что "Евроторг" сейчас требует от нас сумасшедшую неустойку на основании того, что у вас цены меньше. Якобы мы им обязывались давать самые низкие цены. Не знаю, так ли это на самом деле, но ваши отгрузки мы приостановили», – писал один из менеджеров поставщиков.

МАРТ в результате признал нарушение антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг», но наказывать пока сеть не будет. Для этого нужно, чтобы ООО «Широких» направили письменное заявление, тогда будет начат административный процесс и нарушитель может быть оштрафован, сообщает «Спутник».

 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) уличило компанию «Евроторг» в недобросовестной конкуренции. Расследование провели по жалобе...
 
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