Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС будет означать смерть российского имперского проекта

Источник материала: Интерфакс

Глава украинского государства Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейского совета Дональдом Туском в Брюсселе заявил, что членство Украины в Европейском Союзе не только похоронит имперские амбиции России, но и значительно поспособствует демократическим преобразованиям в самой РФ.

"Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - приводит слова Зеленского на встрече с Туском пресс-служба администрации украинского президента в среду.