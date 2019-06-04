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ЕЭК подготовит договор о прединформировании о грузах, перевозимых в третьи страны

05.06.2019 16:20 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в ближайшей перспективе планирует подготовить проект международного договора об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перевозимых в сообщении с третьими странами.

Согласно сообщению ЕЭК, соответствующие намерения были обозначены на заседании совета руководителей уполномоченных органов в сфере транспорта стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоялось 1 июня.

"Задачи истекшего года выполнены в полном объеме. В 2019 г. ЕЭК совместно со сторонами предстоит подготовить 16 аналитических докладов и 12 актов", - отметил в ходе заседания руководитель совета, член коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев.

"В сфере железнодорожного транспорта предстоит внедрение информационного обмена при перевозках железнодорожным транспортом, цифровизация процессов и технологий, а также работа по защите прав потребителей", - говорится в сообщении.

Министры выразили мнение, что углубление интеграционных процессов в сфере транспорта будет учитываться при подготовке "дорожных карт" следующего трехлетнего этапа транспортной политики.

Совет руководителей был создан по решению Высшего Евразийского экономического совета в мае 2018 г. как вспомогательный орган для реализации согласованной транспортной политики. Сейчас в его состав помимо Кайкиева входят министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян, министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, министр транспорта и дорог Киргизии Жанат Бейшенов и министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Совет координирует взаимодействие уполномоченных органов и организаций в реализации транспортной политики, согласовывает подходы к процессам интеграции в этой сфере с учетом договоренностей государств, готовит предложения по механизмам и инструментам транспортной политики, обеспечивает гармонизацию законодательства стран. Также обеспечивается подготовка международных договоров, определяющих, в том числе, порядок, условия и этапы либерализации услуг на транспорте, развития этого рынка, устранение ограничений, влияющих на функционирование внутреннего рынка. Решения принимаются консенсусом.

 
 
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) в ближайшей перспективе планирует подготовить проект международного договора об обмене предварительной информацией о...
 
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