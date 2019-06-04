Источник материала: Интерфакс

О книгах, которые легли в основу исторического американо-британского мини-сериала "Чернобыль", рассказал его создатель Крейг Мейзин в своем Twitter .

"Чернобыльская молитва. Хроника будущего" – Светлана Алексиевич

"Во-первых, само собой "Голоса Чернобыля" (на английском языке вышла под названием "Voices of Chernobyl") Светланы Алексиевич. Абсолютно необходимое и душераздирающее чтение. Госпожа Алексиевич не просто так имеет Нобелевскую премию"

"Чернобыльская молитва. Хроника будущего" - это книга белорусской журналистки и писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. В основу легли беседы с сотнями участников и свидетелей событий аварии 1986 года. Сюжетная линия жены, а потом вдовы погибшего от острой лучевой болезни пожарного Василия Игнатенко, Людмилы в сериале практически дословно цитирует первую главу книги.

"Чернобыль 01:23:40" – Эндрю Лезербарроу

"Чернобыль 01:23:40" Эндрю Лезербарроу. Книга Эндрю - фантастическое сочетание записок путешественника, исторической книги о чернобыльской катастрофе и научной работы. Она невероятно мне помогла... Плюс, Эндрю - отличный парень! Купите эту книгу!"

"Чернобыль 01:23:40" – это хроника катастрофы 1986 года, написанная американским автором Эндрю Лезербарроу. Содержит детальное описание событий 26 апреля, десятки страниц фотографий, а также рассказ о путешествии автора в Чернобыль.

"В огне. История героев и жертв Чернобыля" - Пирс Пол Рид

"Это очень хорошо сделанная книга с западной исторической точки зрения. Как и в ряде других книг, которые я читал, она немного устарели, потому что была написано давно. Однако она отлично описывает те события".

"В огне. История героев и жертв Чернобыля" – это книга, в которой британский писатель Пирс Пол Рид поминутно восстановил события 26 апреля 1986 года и последующих дней. Также автор описывает судьбы ликвидаторов и людей. Живших рядом с АЭС. Выпущена в 1993 году.

"Чернобыльская тетрадь" – Григорий Медведев

"Обязательна к прочтению. Написана советским физиком… К тому же Григорий Медведев лично бывал на месте событий. Прекрасное сочетание исторического рассказа и научного подхода".

"Чернобыльская тетрадь" ( в английском переводе - The Truth About Chernobyl) – книга инженера и публициста Григория Медведева, в 1970-х работавшего на ЧАЭС. "Чернобыльская тетрадь" была написана сразу после аварии, но опубликована позже.

"Наследие Чернобыля" - Жорес Медведев

"Эта книга также хороша как дополнительный взгляд на событие изнутри, к тому же описанным еще одним Медведевым! (Жорес)"

Книга советского ученого и диссидента Жореса Медведева. С 1990 по 1992 год он работал в радиобиологической экспедиции РАН в Чернобыльской зоне отчуждения. Написана в 1992 году на английском языке.

"Чернобыль" – Юрий Щербак

"В документальной истории Юрия Щербака есть удивительные вещи, которые демонстрируют украинское и советское восприятие случившегося, в том числе несколько диалогов с самим Легасовым"

"Чернобыль" – это документальная повесть украинского ученого, писателя и публициста Юрия Щербака. Книга написана в 1987 году. Задумана автором как "художественное исследование причин аварии на ЧАЭС". Щербак опирается на рассказы очевидцев, по которым впервые была реконструирована картина развития аварии.