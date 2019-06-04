ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер Мейзин

05.06.2019 16:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

О книгах, которые легли в основу исторического американо-британского мини-сериала  "Чернобыль", рассказал его создатель Крейг Мейзин в своем Twitter.

"Чернобыльская молитва. Хроника будущего" – Светлана Алексиевич

"Во-первых, само собой "Голоса Чернобыля" (на английском языке вышла под названием "Voices of Chernobyl") Светланы Алексиевич. Абсолютно необходимое и душераздирающее чтение. Госпожа Алексиевич не просто так имеет Нобелевскую премию"

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер Мейзин"Чернобыльская молитва. Хроника будущего"  - это книга белорусской журналистки и писательницы, лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич. В основу легли беседы с сотнями участников и свидетелей событий аварии 1986 года. Сюжетная линия жены, а потом вдовы погибшего от острой лучевой болезни пожарного Василия Игнатенко, Людмилы в сериале практически дословно цитирует первую главу книги.

"Чернобыль 01:23:40" – Эндрю Лезербарроу

"Чернобыль 01:23:40" Эндрю Лезербарроу. Книга Эндрю - фантастическое сочетание записок путешественника, исторической книги о чернобыльской катастрофе и научной работы. Она невероятно мне помогла... Плюс, Эндрю - отличный парень! Купите эту книгу!"

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер Мейзин"Чернобыль 01:23:40" – это хроника катастрофы 1986 года, написанная американским автором Эндрю Лезербарроу. Содержит детальное описание событий 26 апреля, десятки страниц фотографий, а также рассказ о путешествии автора в Чернобыль.

"В огне. История героев и жертв Чернобыля" - Пирс Пол Рид

"Это очень хорошо сделанная книга с западной исторической точки зрения. Как и в ряде других книг, которые я читал, она немного устарели, потому что была написано давно. Однако она отлично описывает те события".

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер Мейзин"В огне. История героев и жертв Чернобыля" – это книга, в которой британский писатель Пирс Пол Рид поминутно восстановил события 26 апреля 1986 года и последующих дней. Также автор описывает судьбы ликвидаторов и людей. Живших рядом с АЭС. Выпущена в 1993 году.

"Чернобыльская тетрадь" – Григорий Медведев

"Обязательна к прочтению. Написана советским физиком… К тому же Григорий Медведев лично бывал на месте событий. Прекрасное сочетание исторического рассказа и научного подхода".

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер Мейзин"Чернобыльская тетрадь"  ( в английском переводе - The Truth About Chernobyl) – книга инженера и публициста Григория Медведева, в 1970-х работавшего на ЧАЭС. "Чернобыльская тетрадь" была написана сразу после аварии, но опубликована позже.

"Наследие Чернобыля" - Жорес Медведев

"Эта книга также хороша как дополнительный взгляд на событие изнутри, к тому же описанным еще одним Медведевым! (Жорес)"

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер МейзинКнига советского ученого и диссидента Жореса Медведева. С 1990 по 1992 год он работал в радиобиологической экспедиции РАН в Чернобыльской зоне отчуждения. Написана в 1992 году на английском языке.

"Чернобыль" – Юрий Щербак

"В документальной истории Юрия Щербака есть удивительные вещи, которые демонстрируют украинское и советское восприятие случившегося, в том числе несколько диалогов с самим Легасовым"

Книги, которые использовались при создании сериала "Чернобыль" - рассказывает шоураннер Мейзин"Чернобыль" – это документальная повесть украинского ученого, писателя и публициста Юрия Щербака. Книга написана в 1987 году. Задумана автором как "художественное исследование причин аварии на ЧАЭС". Щербак опирается на рассказы очевидцев, по которым впервые была реконструирована картина развития аварии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О книгах, которые легли в основу исторического американо-британского мини-сериала  "Чернобыль", рассказал его создатель Крейг Мейзин в своем Twitter. "Чернобыльская...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые рассказали, когда одна короткая прогулка в день много значит для здоровья
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика