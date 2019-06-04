﻿ Спецдокладчик ООН не увидел улучшения ситуации в области прав человека в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спецдокладчик ООН не увидел улучшения ситуации в области прав человека в Беларуси

05.06.2019 15:53 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин заявляет об отсутствии прогресса в области прав человека в республике.

"На основании собранной информации специальный докладчик не может засвидетельствовать важные улучшения с точки зрения соблюдения прав человека в Беларуси", - говорится в опубликованном докладе Марин. Доклад будет представлен на 41-ой  сессии Совета по правам человека.

В частности, отметила спецдокладчик, в Беларуси по-прежнему сохраняется смертная казнь и нет противодействия пыткам и жестокому обращению,  хотя на протяжении последних лет неоднократно давались рекомендации на этот счет.

В докладе спецдокладчика отмечается законодательные ограничения  в отношении интернет-СМИ.

"Собранная информация также показывает жесткий и карательный подход к маргинальным группам, таким как люди, страдающие от наркомании или безработные. Лица, в том числе дети, арестованные за преступления, связанные с наркотиками, приговариваются к непропорционально большим срокам", - сказано в документе.

Кроме того Марин констатирует в своем докладе, что отдельные группы людей (цыгане, ВИЧ-инфицированные и представители ЛГБТ) продолжают в Беларуси подвергаться дискриминации.

Беларусь не признает мандат специального докладчика ООН и отказывается с ним сотрудничать.

Марин занимает пост спецдокладчика по Беларуси с осени 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин заявляет об отсутствии прогресса в области прав человека в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минэнерго РФ: Беларуси не удастся сбить цену на газ из-за грязной нефти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • дкн г Москвы официальный сайт в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика