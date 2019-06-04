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Летняя школа информатики, робототехники и английского языка откроется в Гомельском государственном университете

05.06.2019 15:45 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Летняя школа информатики, робототехники и английского языка откроется в Гомельском государственном университете в июле, сообщили представители вуза.

Летняя школа будет работать на базе факультетов физики и информационных технологий и иностранных языков. 

Посещать занятия будут не только белорусские школьники, учащиеся и студенты, но и представители Германии, Испании, Италии, Кипра, России, Украины и других стран, рассказали в пресс-службе ГГУ.

"Среди слушателей летней школы могут быть как начинающие изучать информатику, робототехнику и английский язык, так и желающие совершенствовать свои знания и навыки в данных областях. Именно поэтому организаторы позаботились о дифференцированном обучении и индивидуальном подходе", - говорится в сообщении.

Занятия запланированы в малых группах, сформированных в зависимости от уровня владения английским языком. Программа насыщена разноплановыми мероприятиями -  дискуссиями, практическими занятиями, консультациями, презентациями, языковой практикой и т.д.

Для слушателей школы предусмотрена также культурно-развлекательная программа, производственные экскурсии, посещение достопримечательностей Гомельской области и белорусской столицы. 

По итогам обучения участники курса получат сертификаты.

 

 
 
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Летняя школа информатики, робототехники и английского языка откроется в Гомельском государственном университете в июле, сообщили представители вуза. Летняя...
 
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