Источник материала: Интерфакс

Летняя школа информатики, робототехники и английского языка откроется в Гомельском государственном университете в июле, сообщили представители вуза.

Летняя школа будет работать на базе факультетов физики и информационных технологий и иностранных языков.

Посещать занятия будут не только белорусские школьники, учащиеся и студенты, но и представители Германии, Испании, Италии, Кипра, России, Украины и других стран, рассказали в пресс-службе ГГУ.

"Среди слушателей летней школы могут быть как начинающие изучать информатику, робототехнику и английский язык, так и желающие совершенствовать свои знания и навыки в данных областях. Именно поэтому организаторы позаботились о дифференцированном обучении и индивидуальном подходе", - говорится в сообщении.

Занятия запланированы в малых группах, сформированных в зависимости от уровня владения английским языком. Программа насыщена разноплановыми мероприятиями - дискуссиями, практическими занятиями, консультациями, презентациями, языковой практикой и т.д.

Для слушателей школы предусмотрена также культурно-развлекательная программа, производственные экскурсии, посещение достопримечательностей Гомельской области и белорусской столицы.

По итогам обучения участники курса получат сертификаты.