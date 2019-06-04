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Челлендж Давидыча. Пожарный из Бобруйска проверил, можно ли отжаться 1,5 тысячи раз за 3,5 часа
Источник материала: Tut.by
Известный автомобильный блогер Эрик Китуашвили (Давидыч) в мае дал
Евгений Лось — обладатель двух рекордов Гиннесса за
— 50 отжиманий за каждый подход, если меньше — выбываю, — объяснил он.
Сделать 1,5 тысячи отжиманий у Евгений вышло за 1 час 44 минуты — «нормально, ничего сверхъестественного».
— Можно намного быстрее, если выполнять меньше 50 повторений за подход. В этот день все было четко, но последующие два дня не мог нормально тренироваться: трицепс, грудь, плечи, спина, — все окислилось и болело. Не забывайте делать заминку после таких челленджей, — написал он.
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Цель - 1,5 тысячи отжиманий за 3,5 часа.
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