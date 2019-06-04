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В центре Гомеля прямо сейчас перекрыто движение. Куда лучше не ехать?

05.06.2019 17:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с эстафетой «Пламя мира», которая проходит по стране в преддверии II Европейских игр, 5 и 6 июня в Гомеле внесены коррективы в движение транспорта.

Так, 5 июня с 17.00 до 18.30 закрыто движение по улице Советской (от площади Ленина до улицы Хатаевича); до 19.00 закрыто движение транспорта по площади Восстания; до 21.30 по площади Ленина.

С 16.30 до 17.00 ограничено движение транспорта по улицам Мазурова (четная сторона), Хатаевича (от улицы Мазурова до улицы Советской).

Также 5 июня запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Ленина, а до 21.00 — и на стоянке, расположенной за Дворцом физкультуры и спорта (со стороны улицы Пролетарской).

 
Теги: Гомель
 
 
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В связи с эстафетой огня «Пламя мира», которая проходит по стране в преддверии II Европейских игр, 5 и 6 июня в Гомеле внесены коррективы в движение транспорта.
 
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