В центре Гомеля прямо сейчас перекрыто движение. Куда лучше не ехать?

Источник материала: Tut.by

В связи с эстафетой «Пламя мира», которая проходит по стране в преддверии II Европейских игр, 5 и 6 июня в Гомеле внесены коррективы в движение транспорта.

Так, 5 июня с 17.00 до 18.30 закрыто движение по улице Советской (от площади Ленина до улицы Хатаевича); до 19.00 закрыто движение транспорта по площади Восстания; до 21.30 по площади Ленина.

С 16.30 до 17.00 ограничено движение транспорта по улицам Мазурова (четная сторона), Хатаевича (от улицы Мазурова до улицы Советской).

Также 5 июня запрещена остановка и стоянка транспортных средств на площади Ленина, а до 21.00 — и на стоянке, расположенной за Дворцом физкультуры и спорта (со стороны улицы Пролетарской).