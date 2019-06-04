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В горецком загсе зарегистрировали сотого ребенка в этом году
05.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В горецком отделе ЗАГС провели торжественную регистрацию сотого ребенка в 2019 году. Это событие произошло в семье Натальи и Руслана Мойсеенко. 21 мая на свет появилась девочка, которую назвали Эвелиной.
Фото Михаила Левцова
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В горецком отделе ЗАГС провели торжественную регистрацию сотого ребенка в 2019 году. Это событие произошло в семье Натальи и Руслана Мойсеенко. 21 мая на свет...
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