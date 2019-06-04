История одной награды

Источник материала: Горецкий вестник

На слете передовиков в последние годы коллективам сельхозпредприятий вручается необычная награда — Почетный приз имени Героев Социалистического Труда, экс-председателей колхозов «Заветы Ильича» Г. В. Бельского и «17-й партсъезд» И. И. Мельника. Об истории возникновения медной чеканной амфоры и за какие заслуги награждают ее обладателей рассказал один из учредителей Генрих Яскевич.





Приз учрежден 21 ноября 2014 года на собрании бывших руководителей сельхозпредприятий района 80-90 годов и вручается трудовому коллективу за наивысшие достижения по выручке от реализации сельхозпродукции на 100 га угодий.

Первым его обладателем стал трудовой коллектив РУП «Учхоз БГСХА» как победитель районного трудового соревнования. Награждение совпало со 170-летним юбилеем создания сельхозпредприятия. Учредителями стали экс-руководители: Михаил Аникеев, директор совхоза «Горецкий»; Николай Блохин, директор совхоза им. Чкалова, а затем учхоза БГСХА; Алексей Корнейчук, директор сортоиспытательной станции; Леонид Лазарев, директор учхоза БГСХА; Петр Шупилов, председатель колхоза им. Мичурина; Виктор Юрьев, первый зампред райисполкома, начальник управ­ления сельского хозяйства; Иван Холява, председатель райисполкома, и я, в прошлом первый секретарь горкома партии. Николая Дубровина, председателя колхоза «Путь Ленина», и Николая Ларковича, директора «Племзавода Ленино», к сожалению, уже нет в живых.

Все эти люди подолгу и плодотворно работали в сельском хозяйстве вместе с Иваном Игнатьевичем Мельником и Гри­горием Васильевичем Бель­ским и не менее знаменитыми в то время другими руководителями: Игнатием Медведевым из колхоза «Путь Ленина», Александром Герасимовым из колхоза им. Свердлова, Сергеем Коробовым из колхоза им. Ленина, Николаем Юрковым из совхоза «Дрибинский».





Эти руководители, имея широкие профессиональные знания и организаторские способности, были высокопорядочными. Они определяли деловую атмосферу в районе, были стержнем сельскохозяйственного актива, на их примере набирались опыта молодые руководители и специалисты, состоящие в кадровом резерве.

Словом, в 80-е годы сложился здоровый, творческий, работоспособный коллектив, который позволял району быть лидером в области и республике по производству продукции во многих отраслях сельского хозяйства. Эти результаты пока, к сожалению, недостижимы.

На наш, ветеранов труда, взгляд, возродить былую славу можно, когда опираешься на передовой опыт предшественников, знаешь и не забываешь его, умножая своими делами ранее достигнутое. И лучше всего это делать при подведении итогов года.

Очень важно победителям районного трудового соревнования вручить всенародно на торжественном собрании не только дипломы и денежные премии, но и объявить лауреатом премии земляка с занесением на районную Доску почета.

В Горецком крае во всех отраслях народного хозяйства достаточно знаменитых людей, и было бы правильно, награждая лучших, хотя бы ежегодно, через именные призы и знаки вспоминать старших коллег по работе. Это является одним из основных элементов формирования исторической памяти о прошлом.

Было бы хорошо, если бы трудовые коллективы награждались не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, строительстве, социальной сфере и общественной деятельности. И у нас появились лауреаты именных Призов не менее знатных людей Горецкого края во всех отраслях народного хозяйства.