Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Источник материала: Слуцк Город





Хотя многие дети занимали очередь за мороженым ещё с утра, открытие магазина «Санта» по улице Тройчанской в Слуцке прошло организованно.

Покупателей запускали небольшими группами, а при выходе на кассе раздавали шарики с фирменным логотипом и бесплатное мороженное. Тем временем на стоянке магазина проходила шоу-программа с ростовыми фигурами медведей.

Всего случчанам раздали 1000 мороженых.





























































Напомним, новый магазин площадью 400 м. кв. обустроен в европейском концепте с «островком» скандинавской рыбы собственной мини-пекарней. Работать «Санта» будет ежедневно с 9:00 до 23:00.



Slutsk-Gorod.by

Фото: Артём Клишевич