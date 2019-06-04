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Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото
05.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Хотя многие дети занимали очередь за мороженым ещё с утра, открытие магазина «Санта» по улице Тройчанской в Слуцке прошло организованно.
Покупателей запускали небольшими группами, а при выходе на кассе раздавали шарики с фирменным логотипом и бесплатное мороженное. Тем временем на стоянке магазина проходила шоу-программа с ростовыми фигурами медведей.
Всего случчанам раздали 1000 мороженых.
Напомним, новый магазин площадью 400 м. кв. обустроен в европейском концепте с «островком» скандинавской рыбы собственной мини-пекарней. Работать «Санта» будет ежедневно с 9:00 до 23:00.
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Хотя многие дети занимали очередь за мороженным ещё с утра, открытие магазина «Санта» по улице Тройчанской в Слуцке прошло организованно.
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