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Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

05.06.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Хотя многие дети занимали очередь за мороженым ещё с утра, открытие магазина «Санта» по улице Тройчанской в Слуцке прошло организованно.

Покупателей запускали небольшими группами, а при выходе на кассе раздавали шарики с фирменным логотипом и бесплатное мороженное. Тем временем на стоянке магазина проходила шоу-программа с ростовыми фигурами медведей.

Всего случчанам раздали 1000 мороженых.

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Открытие магазина «Санта» в Слуцке. Фото

Напомним, новый магазин площадью 400 м. кв. обустроен в европейском концепте с «островком» скандинавской рыбы собственной мини-пекарней. Работать «Санта» будет ежедневно с 9:00 до 23:00.


Slutsk-Gorod.by
Фото: Артём Клишевич

 
 
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Хотя многие дети занимали очередь за мороженным ещё с утра, открытие магазина «Санта» по улице Тройчанской в Слуцке прошло организованно.
 
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