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На форуме в Минске обсудили борьбу с кибертерроризмом
05.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сбор электронных доказательств, защита данных и борьба с кибертерроризмом. В Минске проходит региональный форум Международной ассоциации прокуроров, сообщает «МИР 24».
В Беларусь приехали сотни гостей из Азербайджана, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России и других стран. Эксперты сошлись во мнении: в эпоху глобальной цифровизации правоохранительные органы всех стран должны объединиться. Киберпреступления границ не признают.
«Много новых понятий на сегодня. Приходится изучать эту ситуацию с тем же биткоином и криптовалютой. То есть это уже вещи, которые входят непосредственно в нашу жизнь, потому что, к примеру, криптовалюта это очень серьезный риск ухода от налогов и так далее», – сказал генеральный прокурор республики Беларусь Александр Конюк.
По статистике, количество преступлений в сфере высоких технологий за четыре года выросло в пять раз. Как подчеркнули участники, необходимо совершенствовать договорно-правовую базу и законодательство.
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В Беларусь приехали сотни гостей из Азербайджана, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России и других стран.
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