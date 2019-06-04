На форуме в Минске обсудили борьбу с кибертерроризмом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сбор электронных доказательств, защита данных и борьба с кибертерроризмом. В Минске проходит региональный форум Международной ассоциации прокуроров, сообщает «МИР 24».

В Беларусь приехали сотни гостей из Азербайджана, Грузии, Латвии, Молдовы, Польши, России и других стран. Эксперты сошлись во мнении: в эпоху глобальной цифровизации правоохранительные органы всех стран должны объединиться. Киберпреступления границ не признают.

«Много новых понятий на сегодня. Приходится изучать эту ситуацию с тем же биткоином и криптовалютой. То есть это уже вещи, которые входят непосредственно в нашу жизнь, потому что, к примеру, криптовалюта это очень серьезный риск ухода от налогов и так далее», – сказал генеральный прокурор республики Беларусь Александр Конюк.

По статистике, количество преступлений в сфере высоких технологий за четыре года выросло в пять раз. Как подчеркнули участники, необходимо совершенствовать договорно-правовую базу и законодательство.