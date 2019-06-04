У Быховской районной организации РОО «Белая Русь» новый председатель

Источник материала: Маяк Преднепровья

На отчетно-выборной конференции районной организации РОО «Белая Русь» подведены итоги работы с июня 2017 года по май 2019 года.

Сегодня районная организация насчитывает в своих рядах 464 человека. Ее председатель Нэлла Шунькина докладывала, что основной акцент в деятельности был сделан на работу с молодежью и людьми старшего поколения, на развитии духовных ценностей, укреплении здоровья населения, поддержке нуждающихся семей.

Укрепилось взаимодействие и тесное сотрудничество со всеми районными общественными объединениями: «Белорусский фонд мира», «БРСМ», «Белорусский союз женщин», «Белорусский союз офицеров» и другими. Участвовали также в таких социально-значимых программах, как «Белая Русь» — труженикам села», «Белая Русь» — с любовью к детям», «Белая Русь» — ветеранам», «Мы — граждане Беларуси», «Крепкая семья — сильная держава».

Проводились различные культурно-массовые и спортивные мероприятия. Также в прошлом году вручили ценные подарки выпускникам школ — золотым медалистам, лучшим юным спортсменам района, победившим на состязаниях республиканского и международного уровней. Для учреждений образования приобрели книги Николая Левченко «Созвездие героев» и «Герои освобождения». Кроме того, в ходе благотворительной акции, цель которой была установить памятник гвардии полковнику Петру Юзефовичу, погибшему 27 июня 1944 года в боях при освобождении Быхова, на счет районного совета ветеранов от РО РОО «Белая Русь» перечислено 200 рублей. Денежные средства также использовались для чествования ветеранов, финансовую поддержку оказали поисковой группе «Быховский рубеж» при проведении патриотической акции «Вахта памяти».

Поддерживается постоянная связь с населением. В минувшем году в общественную приемную «Белой Руси» обратились 11 человек, которым разъясняли вопросы трудового законодательства, всесторонней деятельности общественного объединения.

Нэлла Шунькина обратила внимание делегатов на то, что все проводимые акции были направлены на то, чтобы сделать жизнь людей в нашем районе лучше, краше.

Делегаты конференции заслушали отчет председателя районной контрольно-ревизионной комиссии Натальи Степанцовой, единогласно признав работу организации за отчетный период удовлетворительной.

А затем состоялись выборы нового состава совета, президиума и председателя районной организации РОО «Белая Русь». По предложению делегата Елены Шинелевой новым председателем организации единогласно избрана директор СШ №1 г.Быхова Ольга Смирнова.

В работе отчетно-выборной конференции участвовал заместитель председателя районного исполнительного комитета Виктор Агнетов, который нацелил присутствующих на более активную и эффективную деятельность в интересах населения, а также начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова.

Сергей ЛЕВЧЕНКО.