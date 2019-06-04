|
В Германии загорелся воздушный шар: 10 человек пострадали
Источник материала: СТВ
Новости Германии. На западе Германии потерпел крушение воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Когда аэростат заходил на посадку, его подхватило потоком ветра, из-за чего корзина перевернулась. После падения шар воспламенился. Прибывшие к месту ЧП спасатели доставили в больницу 10 пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Расследованием причин крушения занимается полиция.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. На западе Германии потерпел крушение воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда аэростат заходил на посадку, его...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)