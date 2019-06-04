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В Германии загорелся воздушный шар: 10 человек пострадали

05.06.2019 17:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. На западе Германии потерпел крушение воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии загорелся воздушный шар: 10 человек пострадали

Когда аэростат заходил на посадку, его подхватило потоком ветра, из-за чего корзина перевернулась. После падения шар воспламенился. Прибывшие к месту ЧП спасатели доставили в больницу 10 пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Расследованием причин крушения занимается полиция.

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Новости Германии. На западе Германии потерпел крушение воздушный шар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Когда аэростат заходил на посадку, его...
 
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