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«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

05.06.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к параду в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 июня на плацу военной комендатуры чеканили шаг десантники и девушки-военнослужащие.

«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

В 2019 году в пешей колонне сразу три женских расчёта – всего 340 девушек. Тренировки проходят весь день, после двух проходов обязательный перерыв на 10 минут.

«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

Помимо слаженности в движениях, тренируется и выносливость – не менее важное качество для успешного прохождения колонны.

«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

Дарья Стасюк, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Я думала, что будет очень тяжело. Но с каждым днём становится всё проще и проще. Мы все знакомимся, помогаем друг другу, и это спасает. Девочки, которые участвовали в параде в прошлом году, говорили, что как бы они не ссорились, как бы тяжело им не было, после парада обнимались и были очень счастливые.

«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

Евгений Милевский, заместитель командира парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:
Самое сложное – натренировать выносливость личного состава. Парадное прохождение длится очень долго. Большое расстояние нужно проходить чётким боевым шагом.

«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы

Тренировки продлятся до середины июня. А за два дня до парада пройдёт генеральная репетиция.

Люди в материале: Евгений Милевский, Дарья Стасюк
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к параду в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 июня на плацу военной...
 
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