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«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к параду в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 июня на плацу военной комендатуры чеканили шаг десантники и девушки-военнослужащие.
В 2019 году в пешей колонне сразу три женских расчёта – всего 340 девушек. Тренировки проходят весь день, после двух проходов обязательный перерыв на 10 минут.
Помимо слаженности в движениях, тренируется и выносливость – не менее важное качество для успешного прохождения колонны.
Дарья Стасюк, курсант авиационного факультета Военной академии Беларуси:
Евгений Милевский, заместитель командира парашютно-десантной роты 103-й гвардейской воздушно-десантной бригады:
Тренировки продлятся до середины июня. А за два дня до парада пройдёт генеральная репетиция.
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«С каждым днём становится проще». Девушки-военнослужащие и десантники провели тренировку к параду Победы
Новости Беларуси. В Беларуси продолжается подготовка к параду в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 июня на плацу военной...
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