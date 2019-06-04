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На выставке «Белагро» завершился конкурс «Лучший пахарь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Лучшие пахари страны соревновались в мастерстве. Конкурс уже традиционно входит в программу выставки «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 июня состоялся третий – финальный этап. Жюри оценивало конкурсантов по 10 критериям. За звание лучшего пахаря состязались 20 команд. Помимо областных, заявки на участие в конкурсе подали коллективы от аграрных учебных заведений. Жюри определит победителей в личных командных зачётах. Их имена объявят 6 июня на торжественной церемонии. Она пройдет на главной площадке выставки «Белагро».
Николай Воробьев, заместитель председателя жюри конкурса «Лучший пахарь»:
Участие в выставке «Белагро» принимают более 550 компаний из 29 стран. Завершится форум 9 июня.
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Новости Беларуси. Лучшие пахари страны соревновались в мастерстве. Конкурс уже традиционно входит в программу выставки «Белагро», сообщили в программе Новости «24...
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