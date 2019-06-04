|
«Фирма продолжает работать. Так что не попадитесь!» Хотели съездить в медовый месяц в Турцию, остались без отпуска и денег
Источник материала: СТВ
Чем закончился медовый месяц молодой семьи, рассказываем в программе
Счастливые супруги Сергей и Ольга Молочко собирались сразу после свадьбы отправиться в путешествие в Турцию. Пара выбрала турфирму и внесла внушительную сумму. Молодые люди уже собирали чемоданы, но вместо пляжа им пришлось провести отпуск по милициям и судам.
Молодожёны чуть не лишились дара речи! Ведь никто и не подумал предупредить их про неурядицы с оплатой. Разъярённые супруги позвонили в турфирму и потребовали объяснений. Но вместо извинений директор бесконечно откладывал разговор о возврате денег.
Отчаявшиеся молодожёны поделились историей испорченного отпуска в социальных сетях. За считанные дни на Молочко вышли такие же разгневанные туристы. Эта семья тоже оплатила путёвку в этой турфирме, а осталась ни с чем! И хотя инцидент с сорванным отпуском произошёл почти год назад, вернуть деньги и те, и другие не могут по сей день!
Устав от пустых обещаний, Сергей с супругой обратились в суд. И хотя решение было принято в пользу несостоявшихся туристов, деньги им по-прежнему никто не вернул!
Но турфирма, беспечно оставившая без медового месяца семью Молочко, без проблем работает и сегодня. В разгар отпусков в офисе не протолкнуться. Съёмочной группе нашей программы не удалось застать директора на месте, а в соседнем офисе подтвердили – видят его здесь раз через раз.
Корреспонденту СТВ удалось дозвониться до директора турфирмы по телефону. Женщина клятвенно пообещала вернуть обиженным клиентам всё до копейки.
Но семья Молочко слышит это уже в сотый раз и не верит ни единому слову!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Фирма продолжает работать. Так что не попадитесь!» Хотели съездить в медовый месяц в Турцию, остались без отпуска и денег
Чем закончился медовый месяц молодой семьи, рассказываем в программе «Добро пожаловаться». Счастливые супруги Сергей и Ольга Молочко собирались сразу после...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)