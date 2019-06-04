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В Рогачёвском районе 6-летний мальчик отравился бензином

05.06.2019 16:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Рогачевском районе мальчик отравился бензином.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком, происшествие случилось 3 июня. Шестилетний мальчик захотел пить и сделал глоток из емкости с бензином, которую перепутал с напитком.  

Ребенок был доставлен в больницу. Сейчас пострадавший находится в стационаре под наблюдением медиков – жизни мальчика ничего не угрожает.  

В начале апреля в Пинске произошел похожий случай. 2-летний мальчик отравился бытовой химией (читать далее).  

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Новости Беларуси. В Рогачевском районе мальчик отравился бензином.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком, происшествие случилось 3 июня. Шестилетний...
 
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