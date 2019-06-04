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В Рогачёвском районе 6-летний мальчик отравился бензином
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Рогачевском районе мальчик отравился бензином.
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Ребенок был доставлен в больницу. Сейчас пострадавший находится в стационаре под наблюдением медиков – жизни мальчика ничего не угрожает.
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Новости Беларуси. В Рогачевском районе мальчик отравился бензином. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком, происшествие случилось 3 июня. Шестилетний...
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