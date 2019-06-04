В Рогачёвском районе 6-летний мальчик отравился бензином

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Рогачевском районе мальчик отравился бензином.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на райисполком, происшествие случилось 3 июня. Шестилетний мальчик захотел пить и сделал глоток из емкости с бензином, которую перепутал с напитком.

Ребенок был доставлен в больницу. Сейчас пострадавший находится в стационаре под наблюдением медиков – жизни мальчика ничего не угрожает.