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Убийство женщины в Барановичах: в преступлении подозревается муж
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства жительницы Барановичей.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемым по уголовному делу был признан муж погибшей. Он был обнаружен в квартире в бессознательном состоянии с колото-резаными ранами.
Предварительно, мужчина причинил себе телесные повреждения, чтобы сокрыть совершенное преступление. Подозреваемый находился на излечении в медучреждении.
Проводится комплекс неотложных следственных действий. Назначены необходимые экспертизы.
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Новости Беларуси. Устанавливаются обстоятельства убийства жительницы Барановичей. По информации Следственного комитета, четвертого июня местный житель...
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