Французов призвали проверить кровь после пожара в Нотр-Даме

Источник материала: СТВ

Новости Франции. Дело в том, что из-за вдыхания дыма, в котором содержались вредные частицы, могло произойти отравление свинцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Рекомендацию выпустили после того, как у одного ребенка из пострадавшего района был обнаружен высокий уровень токсинов в крови.





С 17 апреля не было зафиксировано риска загрязнения воздуха, но повышенные показатели отмечались в почве и близлежащих зданиях. Сейчас доступ людей на загрязненные участки закрыт, в ближайшее время почву будут удалять.