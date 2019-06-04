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Французов призвали проверить кровь после пожара в Нотр-Даме

05.06.2019 16:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Дело в том, что из-за вдыхания дыма, в котором содержались вредные частицы, могло произойти отравление свинцом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французов призвали проверить кровь после пожара в Нотр-Даме

Рекомендацию выпустили после того, как у одного ребенка из пострадавшего района был обнаружен высокий уровень токсинов в крови.

Французов призвали проверить кровь после пожара в Нотр-Даме

С 17 апреля не было зафиксировано риска загрязнения воздуха, но повышенные показатели отмечались в почве и близлежащих зданиях. Сейчас доступ людей на загрязненные участки закрыт, в ближайшее время почву будут удалять.

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Новости Франции. Дело в том, что из-за вдыхания дыма, в котором содержались вредные частицы, могло произойти отравление свинцом, сообщили в программе Новости «24...
 
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