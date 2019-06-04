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Более 120 тысяч человек требуют отставки премьера в Праге

05.06.2019 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Чехии. В чешской столице прошла самая масштабная за последние 30 лет акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 120 тысяч человек требуют отставки премьера в Праге

На Вацлавской площади более 120 тысяч человек требовали отставки премьера. Андрея Бабиша подозревают в мошенничестве.

Также демонстранты призывали покинуть пост министра юстиции. Толчком к нынешним акциям стала отставка бывшего главы минюста и избрание его преемницы Бенешовой, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам. Граждане опасаются, что она может помочь главе правительства избежать суда.

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Новости Чехии. В чешской столице прошла самая масштабная за последние 30 лет акция протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На Вацлавской площади...
 
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