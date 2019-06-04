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В Рогачевском районе шестилетний мальчик выпил бензин

05.06.2019 17:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Рогачевском районе шестилетний мальчик выпил бензин
Фото из открытых источников

В Рогачевском районе шестилетний мальчик отравился бензином. Инцидент произошел 3 июня в деревне Заболотье, пишет БЕЛТА.

В Рогачевском районе шестилетний мальчик выпил бензин В Лиде двое мужчин отравились стеклоомывателем

Выяснилось, что ребенок захотел пить и сделал глоток из емкости с бензином, перепутав ее с напитком. Мальчика оперативно доставили в больницу, где были проведены необходимые процедуры. В настоящее время он находится в стационаре под наблюдением медиков. По словам специалистов, жизни ребенка ничего не угрожает.

В местном райисполкоме обращают внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми, особенно в летний период. Также настоятельно рекомендуется хранить лекарства, бытовую химию и другие опасные вещества в недоступных для детей местах.

 
 
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