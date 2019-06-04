В Рогачевском районе шестилетний мальчик выпил бензин

В Рогачевском районе шестилетний мальчик отравился бензином. Инцидент произошел 3 июня в деревне Заболотье, пишет БЕЛТА .

Выяснилось, что ребенок захотел пить и сделал глоток из емкости с бензином, перепутав ее с напитком. Мальчика оперативно доставили в больницу, где были проведены необходимые процедуры. В настоящее время он находится в стационаре под наблюдением медиков. По словам специалистов, жизни ребенка ничего не угрожает.

В местном райисполкоме обращают внимание родителей на необходимость постоянного контроля за детьми, особенно в летний период. Также настоятельно рекомендуется хранить лекарства, бытовую химию и другие опасные вещества в недоступных для детей местах.