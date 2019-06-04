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Впечатляющее видео: торнадо сняли из кабины самолета времен Холодной войны
Источник материала: Tut.by
В Канаде из кабины реактивного самолета времен Холодной войны Л-29 «Дельфин» удалось снять настоящий торнадо. Смерч возник у пригорода Оттавы, где двигался самолет, возвращаясь с авиашоу. Пассажиру удалось запечатлеть этот по-настоящему впечатляющий момент. В результате торнадо на земле никто не пострадал: были повреждены лишь несколько домов и деревьев.
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Смерч возник у пригорода Оттавы, где двигался самолет, возвращаясь с авиашоу.
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