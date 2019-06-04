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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

05.06.2019 17:22 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Всемирный банк отметил, что в прошлом году темпы роста российской экономики достигли рекорда — 2,3% за последние шесть лет.

Банк добавил, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи. «Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года»,— уточнил ВБ.

По мнению банка, в прошлом году рост экономики страны усилился, «несмотря на ужесточение международных экономических санкций и давления международного финрынка». Ускорение, согласно докладу, связано с поддержкой цен на нефть, вклада в экспорт и строительство разных объектов, в частности энергетических и для проведения ЧМ по футболу, пишет kommersant.ru.

Оценка по темпам роста российского ВВП на 2020–2012 годы осталась на уровне 1,8%.

 
 
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Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой...
 
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