Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Источник материала: Ежедневник





Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Всемирный банк отметил, что в прошлом году темпы роста российской экономики достигли рекорда — 2,3% за последние шесть лет.

Банк добавил, что причиной снижения стало сокращение нефтяной добычи. «Ужесточение денежно-кредитной политики в сочетании с повышением налога на добавленную стоимость в начале 2019 года также способствуют ослаблению экономического роста в течение оставшейся части 2019 года»,— уточнил ВБ.

По мнению банка, в прошлом году рост экономики страны усилился, «несмотря на ужесточение международных экономических санкций и давления международного финрынка». Ускорение, согласно докладу, связано с поддержкой цен на нефть, вклада в экспорт и строительство разных объектов, в частности энергетических и для проведения ЧМ по футболу, пишет kommersant.ru .

Оценка по темпам роста российского ВВП на 2020–2012 годы осталась на уровне 1,8%.