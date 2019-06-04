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Автолюбителям упростят процедуру страховки авто
Источник материала: БДГ
Министерство финансов обещает изменения для рынка страхования Беларуси. Одно из нововведений коснется автолюбителей, которым упростят оформление «автогражданки».
Как пишет
Помимо этого, автовладельцу не надо будет иметь при себе бумажный вариант договора – любой сотрудник Госавтоинспекции сможет проверить его наличие по информационной системе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Возможность электронного оформления будет касаться только рынка внутреннего страхования
Также сообщается, что с 1 сентября станет больше лимит страховой суммы при оформлении ДТП без вызова ГАИ (сумма вырастет с 400 до 800 евро). Новый лимит возмещения станет распространяться на случаи ДТП, которые произошли после 31 августа 2019 года.
Все нововведения предусмотрены
Напомним, ранее сообщалось, что вопрос отвязки дорожного сбора от техосмотра
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Министерство финансов обещает изменения для рынка страхования Беларуси. Одно из нововведений коснется автолюбителей, которым упростят оформление...
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