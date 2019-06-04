Автолюбителям упростят процедуру страховки авто

Министерство финансов обещает изменения для рынка страхования Беларуси. Одно из нововведений коснется автолюбителей, которым упростят оформление «автогражданки».

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на начальника главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергея Осенко, с первого сентября 2019 года договор обязательного страхования для владельцев авто можно будет заключить онлайн на сайтах страховых компаний или банков. После заполнения формы владельцам авто нужно будет распечатать готовый документ.

Помимо этого, автовладельцу не надо будет иметь при себе бумажный вариант договора – любой сотрудник Госавтоинспекции сможет проверить его наличие по информационной системе по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Возможность электронного оформления будет касаться только рынка внутреннего страхования

Также сообщается, что с 1 сентября станет больше лимит страховой суммы при оформлении ДТП без вызова ГАИ (сумма вырастет с 400 до 800 евро). Новый лимит возмещения станет распространяться на случаи ДТП, которые произошли после 31 августа 2019 года.

Все нововведения предусмотрены указом №175 «О страховании», подписанным Александром Лукашенко 11 мая.