«Ребенок мертв, искать на берегу водоема». 28-летнюю мать обвиняют в убийстве двухмесячной дочери

Малышка появилась на свет 17 марта, 10 мая была выписана, но оставалась под наблюдением педиатра. Последний, придя на плановый осмотр по указанному в выписке адресу никого не застал дома. Звонок по телефону только добавил тревоги и вопросов врачу детской больницы. Мать ребенка, 28-летняя слушательница курсов одного из вузов Бреста, не смогла внятно объяснить, где находится ее дочь.





Дальнейшие разъяснения женщина давала уже в милиции: путалась, называла разные версии исчезновения девочки. Пока в итоге не призналась, что ребенок мертв и искать тело нужно на берегу местного водоема.

Следственная группа с водолазами прочесала береговую линию и нашла тело девочки без видимых повреждений. В причинах смерти разбиралась судебно-медицинская экспертиза, которую провели специалисты Брестской области.









Расследование еще продолжается, но по результатам проведенных следственных действий и экспертизы женщина взята под стражу с предъявлением обвинения — убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч.2 ст. 139 УК РБ)