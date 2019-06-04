﻿ «Ребенок мертв, искать на берегу водоема». 28-летнюю мать обвиняют в убийстве двухмесячной дочери. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Ребенок мертв, искать на берегу водоема». 28-летнюю мать обвиняют в убийстве двухмесячной дочери

05.06.2019 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Женщине, которая, по данным следствия, убила свою 2-х месячную дочь, предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет. Как сообщалось ранее, 15 мая в РОВД Бреста обратилось руководство Брестской городской детской поликлиники № 1 с заявлением о пропаже ребенка, которому необходим особый уход — девочка родилась недоношенной.

Малышка появилась на свет 17 марта, 10 мая была выписана, но оставалась под наблюдением педиатра. Последний, придя на плановый осмотр по указанному в выписке адресу никого не застал дома. Звонок по телефону только добавил тревоги и вопросов врачу детской больницы. Мать ребенка, 28-летняя слушательница курсов одного из вузов Бреста, не смогла внятно объяснить, где находится ее дочь.

Дальнейшие разъяснения женщина давала уже в милиции: путалась, называла разные версии исчезновения девочки. Пока в итоге не призналась, что ребенок мертв и искать тело нужно на берегу местного водоема.
 
Следственная группа с водолазами прочесала береговую линию и нашла тело девочки без видимых повреждений. В причинах смерти разбиралась судебно-медицинская экспертиза, которую провели специалисты Брестской области.


Расследование еще продолжается, но по результатам проведенных следственных действий и экспертизы женщина взята под стражу с предъявлением обвинения — убийство заведомо малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. 2 ч.2 ст. 139 УК РБ)

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщине, которая, по данным следствия, убила свою 2-х месячную дочь, предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет. Как сообщалось ранее, 15 мая в РОВД Бреста...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Растём». Тимати и Анастасия Решетова станут родителями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика