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Первые подробности трагедии в Барановичах: муж убил жену и порезал себя
Источник материала: Партизан
Следственный комитет сообщил первые подробности убийства женщины в Барановичах.
По данным
По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
С учетом обстановки на месте происшествия и полученных в ходе работы следственно-оперативной группы данных подозреваемым по уголовному делу признан муж женщины, который также обнаружен в квартире без сознания с колото-резаными ранениями.
По предварительной версии следствия, мужчина причинил себе телесные повреждения с целью сокрытия совершенного им преступления. Сейчас он находится на излечении в учреждении здравоохранения.
Правда, не совсем непонятно - если он был обнаружен без сознания, то велика вероятность, что в случае более позднего обнаружения мужчина также мог быть уже мертвым. Тогда возникает вопрос, не было ли это неудачной попыткой самоубийства, а не, как утверждают следователи, попыткой замаскировать преступление.
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Следственный комитет сообщил первые подробности убийства женщины в Барановичах.
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