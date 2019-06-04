Дарья Жук снимет второй сезон «Содержанок»

Источник материала: Tut.by

Белорусский режиссер Дарья Жук снимет продолжение российского сериала «Содержанки», сообщает «Афиша Daily». Константин Богомолов, который режиссировал первую часть, останется соавтором сценария и шоураннером проекта.





— Я хочу глубже исследовать персонажей «Содержанок» с точки зрения развития истории. В особенности меня интересуют сильные женщины-персонажи в контексте приспособления к патриархальной нормативности постсоветской реальности, ― рассказала Жук российскому порталу.

Сейчас сценаристы и продюсеры проекта работают над сценарием второго сезона, который станет сюжетным продолжением первой части. Сериал рассказывает о следователе Лене и галеристке Даше, которые попадают в мир больших денег и дорогих платьев из привычной рутины. Съемки продолжения намечены на конец лета.

Первый сезон «Содержанок» выходил на видеосервисе Start с 7 марта по 18 апреля 2019 года.

Напомним, что картина Дарьи Жук «Хрусталь» стала первым за более чем 20 лет фильмом, который Беларусь выдвинула на премию «Оскар».

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