«Соседи за газ платят больше, чем я за электричество». Личный опыт отопления тепловым насосом

Источник материала: Tut.by

«Был бы бассейн — в него избыток горячей воды сливал бы», — говорит Алексей, владелец дома, оснащенного солнечными коллекторами. Его семья пользуется бесплатной горячей водой с апреля по октябрь, а зимой коллектор помогает греть воду и для системы отопления. На улице появился газ , но владелец коттеджа к «самому дешевому» топливу подключаться не собирается: за обогрев отвечает тепловой насос. Опыт эксплуатации дома — в материале REALTY.TUT.BY.





Участок в Минском районе Алексей приобрел 10 лет назад. Теоретически, на его улицу должны были провести все инженерные коммуникации, а по факту — только электричество. Уже тогда он задумался над вопросом, как же он будет отапливать дом.

— Дом площадью около 250 «квадратов» строился из газосиликатных блоков, дополнительно утеплялся, — рассказывает Алексей. — Получился очень теплый дом. Для отделки фасада использовалась немецкая клинкерная плитка.





Алексей предостерегает: для такой облицовки необходимо идеально ровно оштукатурить стены, а для приклеивания самой плитки использовать только рекомендованный производителем клей.





— Такой клей раз в десять дороже белорусского, но это гарантирует, что плитка со временем не отвалится. Клей схватывается намертво: нужно было в одном месте снять пару плиток, так она оторвалась вместе с куском утеплителя.

Для кровли под стать фасаду Алексей покупал керамическую черепицу — в комплексе дом теперь выглядит, как стандартный коттедж где-нибудь в Баварии. Рядом с домом строилось еще одно здание — баня и хозблок на 250 м², и его тоже нужно было отапливать.





— Газ на тот момент еще сюда не провели, пришлось думать, чем топить. Уже тогда я задумался над геотермальным отоплением, но, если честно, испугался: подумал, что это все слишком сложно. В итоге купил польский твердотопливный котел с автоматикой. Он неплохо справлялся со своими обязанностями, но при нем приходилось работать кочегаром. Чтобы в доме было тепло и хватало горячей воды, нужно было по три раза в сутки к нему подходить — забрасывать дрова и пеллеты, выгребать золу. Такого опыта мне хватило на год. Попробовал электрокотлом топить — вышло слишком дорого. В итоге все же решился на геотермальное отопление.



Твердотопливный котел на «запасном пути»

Для размещения оборудования пришлось расширять котельную. В пристроенном помещении теперь стоит двухкомпрессорный тепловой насос , бойлер для горячей воды на 300 литров и бак-аккумулятор на 750 литров для системы отопления.

Задача состояла в объединении в одну систему существующего твердотопливного котла, теплового насоса и комплекта солнечных коллекторов. Но фактически после такой модернизации у Алексея больше не возникало необходимости использовать твердотопливный котел. Кроме перечисленного для работы теплового насоса потребовалось пробурить 4 скважины по 120 метров. Водяная скважина не такая глубокая — всего около 60 метров.







Тепловой насос Nibe

В котельной разместилось и оборудование солнечных коллекторов. На южном скате черепичной кровли их целых три, и, по словам Алексея, в летний период они нагревают избыточное количество воды. В середине дня в безоблачную погоду автоматика показывала температуру в коллекторах около 70 градусов.



Показатели солнечных коллекторов

— После того как они нагревают воду в бойлере, срабатывает автоматика — и коллекторы начинают сбрасывать излишки тепловой энергии в бак-аккумулятор. Такую большую емкость вскипятить не получится, поэтому система безопасна. Даже если такое случится, то для компенсации давления есть специальный бак и предохранительный клапан.



Насос и расширительный бак солнечного коллектора

Вакуумные коллекторы не боятся перегрева, хотя жидкость внутри и может разогреваться свыше 100 градусов.

— Такое, правда, возможно лишь в тех случаях, когда на длительный период времени отключается электричество и циркуляционные насосы останавливаются. Максимальный вред от этого — замена рабочей жидкости (раствора пропиленгликоля). От перегрева (более 120 градусов) ее химические свойства меняются.

Алексей говорит, что каких-либо аварийных ситуаций за 5 лет не было, лишь один раз пришлось заменить прокладку на одном из коллекторов. Зато летом всегда горячая вода в избытке.



Солнечные коллекторы

Тепловой насос может вырабатывать до 24 кВт тепловой энергии и при этом потреблять всего 5 кВт электроэнергии. Впрочем, в паре с солнечными коллекторами тепловой насос работает не в полную силу. Средняя температура в доме зимой + 24 градуса. Правда, все оборудование с монтажом обошлось недешево — в 22 тысячи евро.



Под этим камнем на газоне расположен технологический колодец, к которому сходятся трубы из скважин теплового насоса





Алексей еще не переходил на новый тариф, который ввели для тех, кто отапливается электричеством. Говорит, что нет времени ходить по кабинетам «Энергосбыта» и жалко перекладывать плитку перед домом, чтобы проводить отдельный кабель от специального счетчика к тепловому насосу.



Управление тепловым насосом со смартфона

— Во сколько обходится только отопление дома, бани и хозпостройки общей площадью 500 квадратов, сказать точно не могу, так как нет отдельного счетчика. В месяц за всю электроэнергию плачу около 200 рублей и считаю, что это совсем не дорого. Я сравнивал цифры с соседями, у которых примерно такие же по размерам дома и котельные на газу. Так вот — у них расходы выше.