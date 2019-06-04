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«Собаки Европы» Бахаревича попали в шорт-лист премии «Большая книга»

05.06.2019 17:31 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Книга беларуского писателя Альгерда Бахаревича «Собаки Европы» попала в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Недавно ее выпустили на русском языке. 

Напомним: «Собаки Европы» Бахаревича – шесть историй, сплетенных в один причудливый узел; роман о человеческом и национальном одиночестве, о диктатуре слова, окраине империи, ее европейской тоске и не только. Именно московское издательство «Время», благодаря которому вышла русскоязычная версия «Собак Европы», номинировало книгу на «Большую книгу».

В «длинный список» премии попало 41 произведение 44 авторов, но в шорт-лист попали 12 писателей. Каждый из них «посоревнуется» за денежные призы в рамках трех премий. За первую дадут три миллиона российских рублей (46 тысяч долларов), за вторую – 1,5 миллиона рублей (23 тысячи долларов), за третью – один миллион рублей (15,3 тысячи долларов).

Сам Альгерд написал в Facebook, что «принимает поздравления и ждет всех завтра (6 июня) в 18:00 на презентации романа в минской «Академкниге».

Фото обложки: Alhierd Bacharevič, FB.

 
 
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Книга беларуского писателя Альгерда Бахаревича «Собаки Европы» попала в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Недавно ее выпустили на...
 
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