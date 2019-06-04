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«Собаки Европы» Бахаревича попали в шорт-лист премии «Большая книга»
Источник материала: KYKY>
Книга беларуского писателя Альгерда Бахаревича «Собаки Европы»
Напомним: «Собаки Европы» Бахаревича – шесть историй, сплетенных в один причудливый узел; роман о человеческом и национальном одиночестве, о диктатуре слова, окраине империи, ее европейской тоске и не только. Именно московское издательство «Время», благодаря которому вышла русскоязычная версия «Собак Европы», номинировало книгу на «Большую книгу».
В «длинный список» премии
Сам Альгерд
Фото обложки: Alhierd Bacharevič, FB.
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Книга беларуского писателя Альгерда Бахаревича «Собаки Европы» попала в шорт-лист национальной литературной премии «Большая книга». Недавно ее выпустили на...
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